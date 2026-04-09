’Cela ne devrait pas être comme ça’ : la F1 est-elle allée trop loin avec le règlement ?

Alors que la Formule 1 se réunit aujourd’hui pour la première fois en avril pour discuter des ajustements réglementaires à apporter, l’ancien commissaire sportif Johnny Herbert s’interroge sur le spectacle offert par les nouvelles monoplaces de Formule 1, et il admet que pour l’instant, il n’est pas convaincu. L’ancien pilote doute de la viabilité à long terme de l’importance accordée à la gestion de l’énergie.

Le Britannique a affirmé que le défi consistant à être le plus efficace dans les virages n’est plus celui qu’il était avant, et même s’il prend l’exemple du 130 R de Suzuka, qui se passait déjà à fond depuis longtemps, le constat global s’applique à de nombreux virages.

"Cela ne m’a pas encore tout à fait convaincu" a déclaré Herbert à RN365. "Même au Japon, au 130 R, en arrivant dans la chicane. Du point de vue du pilotage, on perd en sensations parce que ces freinages tardifs ont disparu."

"Ce virage 9 et 10 en Australie a disparu, et cela ne devrait pas être comme ça. Je sais que l’on n’est pas loin de la perfection, je sais qu’ils vont encore un peu peaufiner le système de déploiement. C’est probablement le point le plus important, qu’ils finissent par rendre la puissance délivrée plus linéaire."

"Ce sera peut-être un peu plus lent, oui, mais personnellement, je ne pense pas que ce soit un gros problème. C’est peut-être quelque chose sur lequel ils pourront travailler plus tard, pour avoir un peu plus de capacité de batterie, par exemple. Mais ensuite, il y a la question du poids, de l’espace et de tout ce qui va avec."

Les dépassements ont été un autre sujet de plainte récurrent, car les pilotes utilisent la capacité de leur batterie plutôt que de compter sur leur talent pur : "Les dépassements, certains aiment, d’autres non. Je n’ai pas encore bien compris s’il y a plus d’arguments pour ou contre."

"Certaines personnes aiment quand ils doublent en entrant dans la chicane à Suzuka, puis qu’ils se font doubler à nouveau au virage 1. Ce n’est pas du ’vrai’ dépassement de ce point de vue-là. C’est quelque chose de très difficile à mettre en place."

"C’est comme le DRS, si vous enleviez le DRS, il n’y aurait plus aucun dépassement. Au moins, cela a apporté un plus, et c’est ce qu’ils ont essayé de faire avec le mode "dépassement" jusqu’à présent. Mais cela ne fonctionne pas encore tout à fait. Il nous en faut juste un peu plus pour que ça marche vraiment."

Cependant, Herbert refuse de tout voir sous un aspect négatif, soulignant que les voitures, plus légères et plus agiles, offrent aux pilotes plus de liberté pour se battre roue contre roue.

"Le point positif, c’est que les voitures fonctionnent vraiment. On peut réellement faire la course les uns contre les autres. On peut avoir une bataille côte à côte, ce qui n’était probablement pas possible avec les précédentes voitures."

"Visuellement, c’est mieux, la course semble permettre un peu plus de duels roue contre roue. Il s’agit juste de réussir, d’une manière ou d’une autre, à rendre cette puissance plus constante et à ne pas avoir autant de récupération d’énergie."