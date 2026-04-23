Verstappen est ’toujours le petit gars adorable’ qu’il était adolescent

Raymond Vermeulen a livré un aperçu rare de sa relation de longue date avec la famille du quadruple champion du monde de F1, révélant que Max Verstappen reste fondamentalement inchangé malgré son ascension fulgurante vers les sommets du sport automobile.

Vermeulen, qui a d’abord géré la carrière de Jos Verstappen avant d’assumer le même rôle pour le fils, a joué un rôle déterminant dans le parcours du Néerlandais. Le partenariat soudé de ce trio s’est avéré remarquablement fructueux, culminant avec le quatrième titre consécutif de champion du monde des pilotes de Max en 2024.

"La confiance mutuelle est cruciale. Si l’on regarde en arrière les décisions importantes que nous avons prises, l’amitié et la confiance ont toujours été la base. Sinon, je n’aurais jamais eu l’énergie nécessaire" a confié Vermeulen au magazine Formule 1. "Surtout parce que Max a grandi et qu’il affirme davantage sa propre voix."

"En fait, c’est lui qui est désormais pleinement aux commandes et il apporte de plus en plus son propre ADN pour développer ce que nous avions commencé autrefois. Je mets toujours en place les structures commerciales, mais Max s’implique de plus en plus intensément dans ce processus. Les idées créatives viennent généralement de lui."

Malgré la transformation de Verstappen en un champion de la Formule 1, son manager salue sa personnalité stable, qu’il a appris à connaître dans son intimité : "Pour moi, il est toujours le Max que je connaissais avant. Il est toujours ce même petit gars adorable qui s’était rendu à Düsseldorf avec ses parents en 2014."

"Des questions privées et professionnelles aux tâches qui ne feraient jamais partie de ma description de poste dans un cadre normal. C’est parce que je veux simplement faire les choses le mieux possible pour lui. Dans tous les domaines. Je veux qu’il se sente à l’aise et qu’il n’ait qu’à se soucier de la course. Jos et moi essayons d’organiser cela du mieux possible."

Vermeulen raconte qu’il a également appris à la dure dans le monde de la F1, en observant ceux aux côtés desquels il travaillait dans le paddock dans les années 1990, qui étaient souvent des directeurs d’équipes au caractère bien trempé.

"J’ai reçu la meilleure formation possible à l’époque de Jos avec les Eddie Jordan et les Tom Walkinshaw de ce monde. Le fait est aussi qu’avec un talent comme Max, vous avez naturellement quelque chose de spécial entre les mains."

"Cela rend le travail passionnant, mais il faut rester concentré. Vous ne voulez pas de clauses ou de passages dans les contrats qui pourraient vous mettre dans l’embarras plus tard. Le contrat avec Red Bull est le contrat principal, nous articulons les autres contrats autour de celui-ci."

Vermeulen a également partagé une anecdote comique datant du début de carrière du Néerlandais en F1. Fin 2014, Verstappen avait obtenu trois séances d’essais libres avec Toro Rosso avant ses débuts officiels l’année suivante. Ses deux premières séances eurent lieu au Japon et aux États-Unis, avant une dernière sortie prévue au Brésil.

Avant l’étape de São Paulo, Verstappen et Vermeulen n’avaient plus de budget et furent contraints de faire des économies pour payer leur hébergement, ce qui a mené à une situation plutôt inattendue.

"Nous n’avions aucun budget, et pour cette raison, nous avons pris une seule chambre d’hôtel pour nous trois à l’Hôtel Transamerica de São Paulo. Un petit lit d’appoint avait été installé pour Max, une sorte de brancard. Il était au pied de nos lits et s’était naturellement couché tôt ce jeudi-là, tandis que Jos et moi étions allés boire un verre."

"Nous sommes revenus dans la chambre un peu plus tard et avons peut-être fait un peu trop de bruit. Max s’est réveillé et a demandé ’papa, est-ce qu’on peut baisser un peu le ton ? Parce que je dois piloter demain’."

"Comment Jos a-t-il réagi ? Un peu du genre ’arrête de te plaindre, tout ira bien’. Cela montre bien comment nous fonctionnions, nous dépendions les uns des autres. On s’est juste beaucoup amusés."