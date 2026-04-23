Lawson aimerait piloter dans ’l’incroyable’ Supercars australien

Liam Lawson a déclaré qu’il adorerait avoir la chance de piloter une voiture de Supercars si l’occasion se présentait, suite aux rumeurs apparues au début de la pause forcée de la F1, après un poisson d’avril local qui l’a envoyé piloter ces voitures en compétition.

Le pilote néo-zélandais était au centre de rumeurs concernant sa participation à une course de Supercars en Nouvelle-Zélande lors de son retour au pays au début de la pause non officielle de la F1. Cependant, la situation n’était qu’un poisson d’avril qui a pris de l’ampleur, coïncidant avec le fait que Lawson arrivait en Océanie.

"J’ai atterri en Nouvelle-Zélande et mon téléphone explosait de messages me disant ’Liam, tu cours en Supercars la semaine prochaine !’ Je me disais ’je ne savais même pas que je courais en Supercars la semaine prochaine, donc je ne sais pas trop comment tout le monde semble savoir que je pilote une Supercar !’ Mais, oui, c’est une idée très, très cool" sourit Lawson.

"C’est évidemment une série que j’ai regardée en grandissant, et j’adorerais le faire à un moment donné, c’est certain. Évidemment, quand ma vie ne sera plus aussi focalisée sur une seule chose, peut-être, et que je pourrai vraiment consacrer du temps à m’y préparer, ce serait génial. Mais, manifestement, il n’y avait rien de vrai là-dedans."

Passé par le DTM avant la Formule 1, le Néo-Zélandais aimerait avoir la possibilité de se plonger un peu plus sur le Supercars : "Absolument, je l’ai déjà fait par le passé et j’ai adoré. Je pense que piloter différentes voitures ne peut pas vraiment vous nuire."

"Je pense qu’il est toujours bon d’avoir ce niveau d’adaptabilité. J’ai de la chance d’avoir eu l’opportunité de faire cela depuis que je suis très jeune. En Nouvelle-Zélande, je pilotais une voiture de course sur circuit à 12 ans, ce qui est très précoce."

"Avant de courir en F4 en Europe, ce qui correspond pour la plupart des pilotes à leur première année en sport automobile, j’avais déjà pratiqué le circuit pendant trois ou quatre ans. Donc, ce serait cool. Le Supercars, en particulier, est une discipline avec laquelle j’ai grandi, et je trouve la série incroyable."

"Je pense qu’ils font un excellent travail pour garder les voitures brutes. Elles ont toujours, évidemment, un V8 atmosphérique. Elles ont des boîtes de vitesses séquentielles, et ils ne comptent pas les abandonner."

"Ils ne passent pas aux palettes au volant ou à d’autres systèmes, il y a trois pédales, le pilote doit tout gérer lui-même. Je trouve ça génial. Les courses ont également été vraiment très bonnes. J’aime beaucoup cette série. C’est quelque chose que j’aimerais faire. J’ai piloté la voiture à quelques reprises et je me suis éclaté."

"Mais il y a d’autres séries aussi, évidemment, j’ai fait du DTM il y a quelques années et j’ai apprécié. J’ai détesté la façon dont ça s’est terminé, mais honnêtement, j’ai passé un moment vraiment agréable."

"J’ai aimé la saison entière, le fait de travailler avec une équipe différente dans une série très, très différente. Pouvoir être un peu plus agressif, vous savez, tenter des freinages de loin, se frotter un peu les portières, ce genre de choses."

"C’est quelque chose que l’on ne peut évidemment pas trop faire en Formule 1. C’était donc très amusant, et j’ai toujours essayé de faire des choses comme ça, même dans d’autres sports, comme faire beaucoup de motocross et y prendre du plaisir."

Lawson est retourné en Europe après avoir passé du temps en Nouvelle-Zélande à la suite du Grand Prix du Japon. Il a évoqué le plaisir d’avoir eu un peu de temps libre, même s’il a dû s’occuper de quelques démarches administratives moins agréables mais essentielles.

"J’ai passé plus d’une semaine en Nouvelle-Zélande, en fait, j’ai dû aller faire refaire mon passeport, ce qui a été un succès ! Je peux donc voyager pour le reste de la saison, ce qui est génial, mais on remplit évidemment les pages assez vite ! C’est la deuxième fois que je dois faire ça."

"Mais j’ai passé beaucoup de temps avec ma famille. Forcément, je ne les vois pas souvent. Et je me suis entraîné... j’ai une piste de motocross là-bas, donc j’ai beaucoup roulé. C’était très relaxant, très rafraîchissant. C’était agréable d’être à la maison un moment."

"Mais, bien sûr, nous allons utiliser le reste de la pause pour maximiser la préparation pour Miami. Beaucoup d’équipes vont apporter des nouveautés et nous devons être prêts. J’ai donc beaucoup de temps prévu en Europe, à Faenza, et au Royaume-Uni pour le simulateur dans la semaine ou les deux semaines à venir."