Verstappen est ’important’ pour la F1, quel sera l’effet de son départ ?

Mark Webber estime qu’il est crucial pour la F1 de ne pas perdre Max Verstappen, car selon lui, une partie importante du public regarde la catégorie reine du sport automobile pour voir le quadruple champion du monde en action.

Verstappen n’a pas caché son aversion pour la réglementation de cette année, laissant la porte ouverte à un éventuel départ à la fin de la saison, et la question est désormais de savoir ce qui doit se passer pour convaincre le pilote néerlandais de 28 ans de rester.

"Naturellement, Red Bull aimerait que Max reste" a déclaré Webber à RN365.

"C’est incroyablement facile à prédire. De manière holistique, en regardant l’ensemble du sport, quand vous avez quelqu’un comme lui, les personnages comme Verstappen sont ce dont le sport a besoin."

"Nous avons besoin de ces gens-là. Les gens allument la télévision à cause de Max Verstappen, et Liberty le sait. Les équipes le savent. Il est important" poursuit Webber, qui peut comprendre pourquoi Verstappen est hésitant.

"Mais si les stimuli diminuent pour lui, parallèlement à son expérience, et je ne dis pas une minute qu’il perd sa motivation, mais, bien sûr, cela s’effrite progressivement, alors il a gagné le droit de faire des choix. Il possède une armoire à trophées immense, il a répondu présent année après année, et cela lui donne des choix."

L’Australien a toutefois réitéré sa conviction profonde que Verstappen doit rester en F1.

"En résumé, il est vraiment important que nous gardions Max dans le sport, car il tire vers le haut chaque pilote de la grille, et c’est ce qu’est la Formule 1. Vous devez être continuellement tiré vers le haut."

"C’est comme Rafa [Nadal] et Roger [Federer]. Si Rafa n’est pas là, est-ce que Roger progresse, et vice versa. Vous avez besoin de quelqu’un qui vous donne ces nuits blanches, et Verstappen fait cela depuis longtemps."

"Personnellement, si l’on parle d’être neutre, et bien sûr, je suis partial envers Oscar [Piastri, dont il est le manager], mais si je suis neutre par rapport au sport, alors je veux que Max soit en Formule 1, bien sûr."