Antonelli continue d’impressionner, Mercedes F1 voit l’équilibre interne évoluer

Leader surprise du championnat du monde de Formule 1, Kimi Antonelli impressionne autant par sa vitesse que par sa maturité. Mais pour David Coulthard, l’entourage du jeune pilote Mercedes jouera un rôle essentiel afin de lui permettre de rester concentré dans sa quête d’un premier titre mondial.

À seulement 19 ans, Antonelli a bousculé la hiérarchie du paddock avec un début de saison remarquable. Si son équipier George Russell avait remporté le premier Grand Prix ainsi que la première course Sprint de l’année, l’Italien a depuis enchaîné les succès en Chine, au Japon puis à Miami.

Devenu le plus jeune leader du championnat pilotes de l’histoire, Antonelli semblait destiné à subir une énorme pression médiatique et sportive. Pourtant, après sa victoire à Miami, qui a porté son avance à 20 points sur Russell au classement, le pilote Mercedes paraît parfaitement gérer la situation.

Coulthard estime toutefois que l’environnement de l’Italien devra désormais le protéger de l’agitation extérieure grandissante.

"Pour eux, tout est nouveau et excitant actuellement, mais ils finiront vite par se lasser des gens qui viennent frapper à leur porte," a expliqué l’ancien pilote dans le podcast Up To Speed, au sujet de l’attention dont bénéficie désormais Antonelli.

L’Écossais a rappelé que ce type de phénomène avait déjà accompagné l’ascension de Charles Leclerc : "On l’a vu au début de la carrière de Charles lorsque les succès ont commencé à arriver. Des gens sonnaient directement à sa porte à Monaco, car c’est un petit endroit et rien n’empêche quelqu’un d’aller appuyer sur une sonnette."

Selon Coulthard, la manière dont Mercedes et la famille Antonelli géreront cette nouvelle notoriété sera déterminante pour préserver le jeune pilote.

"Ils vont devoir gérer tous ces changements, toutes ces attentes, et la façon dont Toto [Wolff] va gérer cela, la façon dont le père et la mère de Kimi vont le gérer, déterminera la manière dont ils pourront aider Kimi à rester ce qu’il est actuellement : un pilote concentré et non distrait."

Pendant qu’Antonelli continue de briller, la pression augmente nettement de l’autre côté du garage Mercedes pour Russell, largement dominé jusqu’ici par son jeune équipier.

Consultant de Sky Deutschland, Ralf Schumacher n’a pas mâché ses mots concernant le Britannique.

"Je dois être totalement honnête, Kimi Antonelli a complètement surclassé George Russell à Miami."

"C’est tout simplement la réalité. Les écarts étaient énormes, également en rythme de course."

Pour Schumacher, l’équilibre des forces chez Mercedes est désormais en train de basculer rapidement en faveur du pilote italien.

"Pour Toto, la situation est parfaite si cela se confirme, parce qu’il aura maintenant son pilote numéro 1," a-t-il affirmé. "Son numéro 1 capable de se battre pour le championnat du monde, tandis que Russell peut marquer des points. C’est comme cela que la situation se dessine actuellement."

L’ancien pilote estime également que l’influence d’Antonelli au sein de l’équipe va continuer de croître au fil de la saison.

"Et maintenant, autre chose va se produire dans l’équipe : ils vont écouter Antonelli de plus en plus," a expliqué Schumacher.

"En plus, il a évidemment une énorme influence sur tout ce qui concerne son ingénieur de course," a-t-il ajouté en faisant référence à Peter Bonnington.

Schumacher s’interroge désormais sur la capacité de Russell à inverser la tendance : "Ce sera intéressant de voir si Russell peut redresser la situation. Je pense que ce sera difficile pour lui."

"Russell est un superbe pilote de F1 et, avec son expérience, il a de bonnes chances de se battre pour le championnat. Cependant, on voit bien que les choses ne se passent plus aussi facilement qu’avant et qu’il se remet en question."

"Son coéquipier est actuellement plus rapide, et lui-même paraît tendu. La situation me rappelle Oscar Piastri l’année dernière."

L’ancien pilote allemand est même allé jusqu’à critiquer la communication publique de Russell.

"De mon point de vue, Russell n’est pas authentique," a lancé Schumacher. "George joue un certain jeu avec sa politesse britannique."

"Et actuellement, cela se retourne un peu contre lui, parce qu’il n’est pas lui-même. Je pense que cela lui ferait du bien de dire ce qu’il pense réellement."

Schumacher estime enfin que Russell devrait assumer publiquement ses difficultés actuelles.

"Il pourrait honnêtement évoquer la situation, car tout le monde peut voir de l’extérieur que les choses ne vont pas bien."