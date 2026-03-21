Verstappen est-il frustré par sa Red Bull ou hait-il vraiment les F1 2026 ?

David Coulthard estime qu’il est difficile de remettre en question Max Verstappen, compte tenu de son statut de quadruple champion du monde de F1, suite à ses violentes critiques au sujet du règlement 2026 de la catégorie reine.

Le pilote Red Bull est le critique le plus virulent des nouvelles règles depuis qu’il a pris le volant de sa RB22 lors des essais de pré-saison. En Chine, il était un des seuls à critiquer les nouvelles Formule 1 en course, même si tout le monde s’accorde sur le besoin de changer les règles en qualifications.

"Quand nous lui avons parlé avant la saison, il était très clair sur le fait qu’il y avait de nouveaux défis qui ne correspondaient pas forcément à ce qu’il considérait comme l’exploitation maximale du potentiel de pilotage" a déclaré Coulthard au micro du podcast Up To Speed.

« Il a donc été assez cinglant. Et devrions-nous remettre en question un quadruple champion du monde ? Devrions-nous douter de quelqu’un comme lui ? Et même du champion du monde Lando Norris ? Ils ne font pas de bruit parce qu’ils ne gagnent pas de courses. Ils font du bruit parce que c’est ce qu’ils ressentent."

Difficile d’écouter aveuglément un pilote quand la plupart des avis sont neutres, positifs voire dithyrambiques. Ce n’était pas le cas en Australie, ou les trois quarts de la grille avaient critiqué le règlement, mais ça n’a pas été le cas à Shanghai.

L’Ecossais pense toutefois que des modifications seront apportées mais après seulement deux courses, il n’est pas trop déçu par ce qu’il a vu jusqu’à présent : "Je pense effectivement que cela va évoluer, et je pense que des changements seront faits, surtout pour les qualifications."

"Mais je crois que nous serons d’accord pour dire que cette nouvelle formule nous a définitivement offert beaucoup plus d’action en piste. C’est ce que le DRS essayait de faire par le passé, et ce que Pirelli a tenté à un moment donné avec des pneus qui atteignaient un ’mur’ de performance avant de s’effondrer brutalement."

Helmut Marko, a quant à lui rendu un verdict négatif sur les F1 2026. L’ancien conseiller de Red Bull est loin d’être impressionné par ce qu’il a vu cette année, et il estime que la F1 est allée trop loin en instaurant une répartition de puissance à 50-50 entre le thermique et l’énergie électrique.

Il estime aussi que des ajustements doivent être apportés au règlement, tout en reconnaissant que ce n’est pas simple. Mais il s’inquiète des départs, rejoignant des critiques globales qui sont possiblement trop alarmistes.

"Au départ, certaines voitures s’élançaient toujours mieux que d’autres. Mais maintenant, en plus du temps de réponse du turbo, il y a la batterie, ce qui rend l’ensemble encore plus imprévisible. La situation avec Lawson et Colapinto à Melbourne était très limite ; il faudra faire quelque chose à ce sujet."

Une information erronée, car la voiture de Lawson a connu un souci à Melbourne, et sur l’envol pur, la partie électrique n’est pas sollicitée. L’Autrichien pense toutefois qu’il y a trop de complications : "L’intégralité du règlement doit être simplifiée. Le superclipping, le mode dépassement, le boost... tout cela est beaucoup trop compliqué."

"Nous devons revenir à la course pure, car elle a été reléguée au second plan par toute cette gestion de l’énergie. Mais peut-être que cela peut être considérablement amélioré grâce à des modifications réglementaires et de nouvelles avancées technologiques."

Quant à la faisabilité d’un changement rapide, il a ajouté : "C’est difficile à dire, car Mercedes semble très satisfaite de ce règlement. Ils ont un avantage nettement plus important que celui qui est apparu en Chine."

"Ils ont clairement une avance de trois à cinq dixièmes de seconde. Un indice de cela est Antonelli. Il est brièvement retombé à la septième place en Australie, mais est rapidement remonté à la deuxième position. Durant cette phase, il était une seconde plus rapide que tous les autres."