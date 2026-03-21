Coup d’arrêt brutal pour Rovanperä en monoplaces

Kalle Rovanperä met entre parenthèses son ambitieux projet en monoplaces. Initialement attendu en Super Formula en 2026, le double Champion du monde des rallyes a finalement décidé de se retirer de l’intégralité de la saison, sur fond de problèmes de santé persistants.

L’annonce a d’abord été faite par KCMG, l’équipe avec laquelle Rovanperä devait disputer le championnat au volant de la voiture n°69. La structure a confirmé que le Finlandais ne prendrait part à aucune course cette saison.

Pour la manche d’ouverture, prévue du 3 au 5 avril sur le circuit du Mobility Resort Motegi, c’est le pilote de réserve Seita Nonaka qui sera titularisé. À cette occasion, la monoplace changera de numéro, passant du 69 au 9.

KCMG a indiqué respecter « la décision difficile » de Rovanperä, tout en précisant que son alignement pour la suite de la saison sera communiqué ultérieurement. L’équipe a également tenu à lui adresser ses encouragements pour la suite de sa carrière.

Toyota confirme une pause dictée par la santé

Dans la foulée, Toyota a précisé que ce retrait faisait suite à des avis médicaux et à une évaluation approfondie de son état de santé.

L’an dernier, Rovanperä avait surpris en annonçant son intention de quitter le Championnat du monde des rallyes afin de se lancer en monoplaces, avec pour objectif à terme d’atteindre le plus haut niveau.

Soutenu par Toyota, son programme devait débuter cette année en Super Formula. Mais après les essais de pré-saison disputés à Suzuka, une décision conjointe a été prise de mettre ce projet en pause.

Le principal intéressé s’est exprimé sur ses réseaux sociaux avec franchise :

« J’ai des nouvelles difficiles à partager. Je vais me retirer des prochaines courses et de ma participation à la saison de Super Formula cette année. »

« Je fais face à des problèmes médicaux depuis un certain temps déjà, et ils se sont aggravés cette année. Ma santé ne me permet pas de continuer en toute sécurité pour le moment. Ma priorité est désormais de régler cela. »

Malgré tout, le Finlandais reste optimiste quant au potentiel de son projet :

« Les retours et les progrès de cette année montrent qu’il y a un bon potentiel dans ce projet. Mon aventure en circuit n’est pas terminée. »

« Je suis vraiment désolé pour ceux qui espéraient me voir en piste. J’espère vous revoir dès que possible ! »

Rovanperä a également remercié Akio Toyoda – alias « Morizo » – ainsi que Toyota Gazoo Racing et ses partenaires pour leur soutien.

Un parcours déjà perturbé par des soucis physiques

Cette décision intervient après un début de transition compliqué vers les monoplaces. En décembre dernier, Rovanperä avait déjà dû renoncer aux essais de fin de saison en raison d’un vertige positionnel paroxystique bénin, un trouble affectant l’équilibre et la vision lié à l’oreille interne.

En janvier, le pilote de 25 ans avait toutefois repris le volant en Formula Regional Oceania Trophy avec l’équipe Hitech. Il y a signé cinq résultats dans le top 10, dont un premier podium remarqué à Teretonga Park, avant de terminer 16e du championnat.

Mais une nouvelle maladie l’avait contraint à déclarer forfait pour la finale à Highlands Motorsport Park.

De retour en Super Formula lors des essais de Suzuka, il avait signé le 24e temps, tout en améliorant ses chronos de plus d’une seconde au fil des séances.

Toyota assure son soutien total

Dans un long message, Akio Toyoda a détaillé les raisons de cette décision :

« Kalle s’est investi corps et âme dans ce défi en monoplaces, animé par un désir profond et sincère de progresser. À chaque fois qu’il roulait lors d’essais privés, sa vitesse était évidente. »

« Mais malgré cette passion et ces progrès, son corps peinait à suivre. Après une évaluation médicale, nous sommes arrivés à la conclusion douloureuse qu’il n’était pas approprié de continuer à courir. »

Le président de Toyota reconnaît une décision difficile :

« En tant que Morizo, cette décision m’a pesé. Je me suis demandé ce que signifiait vraiment le laisser poursuivre sa quête de vitesse, et ce que signifiait protéger quelqu’un en qui l’on croit. »

« Son aventure en circuit est loin d’être terminée. Son amour pour l’automobile et son désir de progresser ne disparaîtront pas. »

Toyota a confirmé que Rovanperä reste déterminé à revenir plus fort et à poursuivre sa carrière en circuit, lorsque sa condition physique le permettra.