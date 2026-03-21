Racing Bulls s’inquiétait du moteur Red Bull Ford, mais Lawson le trouve ’exceptionnel’

Liam Lawson pense que Red Bull Ford a renversé les pronostics en fournissant un moteur performant, alors que les premières rumeurs étaient alarmistes. Red Bull a créé sa propre division moteur en 2023, et cette année, l’écurie d’usine ainsi que Racing Bulls utilisent l’unité de puissance DM01.

À l’instar d’Audi ou du retour de Honda avec Aston Martin, des questions s’étaient posées sur la compétitivité de l’unité Red Bull, compte tenu de son retard initial face à des marques établies comme Mercedes et Ferrari. Mais selon Liam Lawson, les objectifs sont largement atteints.

"Je pense que c’est exceptionnel, pour être honnête. Évidemment, nous avons eu quelques problèmes à Melbourne et malheureusement pour Red Bull, ils ont aussi eu l’abandon d’une voiture, mais avec les nouvelles réglementations, je pense que ce n’est pas forcément attendu, mais plutôt compréhensible" a déclaré Lawson.

"Bien que ce soit frustrant pour nous tous, quand on voit où nous en étions il y a un an, nous n’entendions pas des choses incroyables et nous n’étions pas hyper confiants. Désormais, nous avons un moteur assez solide."

"Pour nous, cela nous a vraiment aidés à Melbourne. C’est extrêmement positif. Nous continuons d’apprendre et de chercher plus de performance, ce qui est l’objectif tout au long de la saison, mais je pense qu’ils ont fait un très, très bon travail."

Le moteur Mercedes a jusqu’à présent répondu aux attentes de pré-saison en étant la référence du plateau en performance. Cependant, rattraper son retard n’est pas aussi simple que d’observer les points forts de Mercedes pour tenter de les reproduire via des réglages.

"Nous observons les méthodes de déploiement d’énergie de tout le monde. Mais en plus de cela, lorsque vous avez des vitesses de passage en courbe très différentes, il est très difficile de comparer. Selon la vitesse que vous gardez en virage, la recharge de la batterie varie."

"Pour nous, il y avait quelques virages où nous étions en difficulté, mais cela nous donnait en fait un petit boost en ligne droite car nous levions le pied en virage, ce qui rechargeait davantage."

"Parfois, la comparaison n’est pas si simple : il faudrait passer à la même vitesse exacte en courbe pour essayer de déployer l’énergie de la même manière que quelqu’un d’autre. C’est donc assez complexe."

Les cinq semaines de pause entre le Japon et Miami seront forcément utiles pour l’équipe, afin de mieux comprendre l’exploitation du moteur Ford : "Oui, je le pense. Évidemment, cela nous donne plus de temps."

"Nous avons des nouveautés que nous voulons apporter, je l’espère lors des prochaines courses, et cela nous permet de les préparer, tout comme sur le plan de la fiabilité pour beaucoup d’équipes, afin de s’assurer d’être dans une excellente position. Nous avons de toute façon souffert à Bahreïn. C’est un circuit qui a été difficile pour nous."