Verstappen est exaspéré par les arrêts ratés de Red Bull

Les erreurs lors des arrêts au stand de Red Bull lors des derniers Grands Prix de Formule 1 ne peuvent être imputées aux mouvements de personnel dans l’équipe selon Max Verstappen.

Plusieurs arrêts se sont révélés assez lents voire loupés mais un seuil a été franchi lors de la course Sprint à Miami.

Une victoire semblait possible pour le Néerlandais, mais son équipe l’a relâché après un arrêt au stand sur la Mercedes F1 de Kimi Antonelli, qui arrivait. Cela a endommagé l’aileron avant de la Red Bull, ruiné la course de l’Italien, mais cela aurait pu être bien plus dramatique pour tous les mécaniciens de Red Bull et Mercedes. S’en est suivi une pénalité logique de 10 secondes.

Qu’a pensé Verstappen de cette grave erreur ? Une de trop ?

"Je suis rentré au garage après la course Sprint et, bien sûr, ils le savaient déjà que je n’allais pas être content ! Mais il faut comprendre pourquoi je ne suis pas content."

"C’est évidemment un danger pour tout le monde en premier lieu. C’est à cela qu’on pense, pas aux points qui s’envolent bêtement. Cela vient dans un deuxième temps."

Interrogé sur la possibilité que ces erreurs nuisent davantage à la défense de son titre, Verstappen a répondu : "C’est vrai, mais ils le savent aussi."

"Cela ne devrait vraiment pas arriver, mais c’est le cas. Une fois cela peut arriver, plusieurs fois ces derniers temps, c’est exaspérant. Nous devons nous assurer que cela ne se reproduise plus."

Ce n’était pas le premier problème rencontré en 2025 : Verstappen a connu des arrêts lents à Bahreïn, bien que cela soit dû à un défaut du matériel.

Ceci a cependant suscité des soupçons concernant le personnel dédié aux arrêts chez Red Bull, habituellement bien rodé, et le remaniement de fond intervenu ces derniers mois est déjà bien connu.

L’équipe a dû faire face à la perte de son directeur sportif, Jonathan Wheatley, qui dirige désormais le projet Audi. C’était lui le chef d’orchestre de ces arrêts parfaits pendant de nombreuses années, qui a imposé des procédures permettant des arrêts presque toujours réussis sous les 2 secondes et demi.

Verstappen a rapidement souligné que ce départ ne devait pas servir d’excuse.

"Oui, bien sûr, certaines personnes ont été remplacées."

"Et certaines personnes occupent désormais des postes différents, mais je pense qu’il est trop facile d’en imputer immédiatement la responsabilité. Cela ne devrait tout simplement pas arriver, c’est très clair."