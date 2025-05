Présentation et horaires du Grand Prix d’Emilie-Romagne 2025 de F1

C’est la septième manche de la saison 2025 de F1, et le paddock pose enfin ses valises en Europe ! Il aura fallu attendre la moitié du mois de mai et six courses pour y parvenir, mais la Formule 1 est enfin de retour sur le Vieux Continent.

C’est le Grand Prix d’Emilie-Romagne et du Made in Italy qui ouvre cette saison européenne, et également le deuxième triplé de courses de la saison. Un rythme brutal qui a déjà attiré de nombreuses critiques puisqu’au terme de ce triplé, on aura vécu neuf courses en 12 week-ends pour ouvrir l’exercice 2025.

Le tracé :

Le circuit a subi quelques changements depuis 2006, avec notamment la suppression de la Variante Bassa, qui était la dernière chicane avant la ligne droite. Désormais, les voitures vont de Rivazza à Tamburello à pleine charge, avec deux légers virages à droite.

Tamburello et la Variante Villeneuve se passent très vite avant Tosa, qui constitue un des points les plus lents du circuit. Piratella et Acqua Minerale sont des virages passés bien plus rapidement qu’en 2006, tandis que la Variante Alta puis le double gauche Rivazza constitueront une fin de tour plus lente, sur un circuit qui est rapide mais étroit, avec des virages serrés.

Forces en présence :

McLaren et Red Bull devraient de nouveau être les deux équipes les plus performantes, sur un tracé où Lando Norris a signé plusieurs podiums et où Max Verstappen reste sur une série de trois victoires consécutives depuis 2021 (l’édition 2023 ayant été annulée à cause d’inondations).

Derrière, Mercedes voudra confirmer la fin de ses problèmes de dégradation, et Ferrari devra tirer davantage parti de sa SF-25 pour la faire performer en qualifications autant qu’en course, et ainsi espérer lutter pour un podium.

Dans le peloton, les écarts sont toujours si serrés qu’il est difficile d’imaginer quelle équipe sera la plus performante. Williams devrait être à l’avant de ce groupe, tant on a vu Alex Albon et Carlos Sainz à l’aise à Miami.

Derrière, il est difficile de prédire la hiérarchie, mais Aston Martin espérera remonter dans le classement après avoir été la dernière force du plateau à Djeddah et Miami. Avec une évolution, cette course sera cruciale pour le team de Silverstone.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

— Franck : 1. Piastri, 2. Norris, 3. Verstappen

— Emmanuel : 1. Norris, 2. Piastri, 3. Russell

— Alexandre : 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri

Les horaires du Grand Prix d’Émilie-Romagne

Pour la première fois de la saison, on vivra ce week-end un Grand Prix aux horaires européens, avec une course à 15 heures. Le format n’étant pas de Sprint, on retrouvera les EL1/EL2/EL3 à des horaires classiques, et les qualifications à 16 heures.

- Vendredi 16 mai

13h30-14h30 : Essais Libres 1

17h00-18h00 : Essais Libres 2

- Samedi 17 mai

12h30-13h30 : Essais Libres 3

16h00-17h00 : Qualifications

- Dimanche 18 mai

15h00-17h00 : Course

Palmarès :