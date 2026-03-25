Verstappen effectue un test surprise avant le Grand Prix du Japon

Max Verstappen ne manque pas d’occupation à l’approche du Grand Prix du Japon 2026. Avant de prendre la direction de Suzuka, le quadruple champion du monde s’est offert une parenthèse en piste au volant d’une GT500 sur le circuit de Fuji.

Fraîchement revenu de ses exploits en NLS2 sur la Nordschleife du Nürburgring, le Néerlandais a repris le volant d’une voiture de type GT lors d’un essai organisé ce mercredi sur le Fuji International Speedway. Il y pilotait une Nissan Z GT500 aux couleurs de Red Bull, dans le cadre de la deuxième journée d’essais du constructeur (voir vidéo ci-dessous).

Arrivé au Japon en amont du week-end de course à Suzuka, Verstappen a ainsi effectué un détour remarqué, profitant d’une piste détrempée pour cette séance. Selon les informations disponibles, cette participation s’inscrit dans le cadre d’un tournage promotionnel organisé par l’écurie de Milton Keynes en marge du Grand Prix.

Cet essai s’inscrivait dans le contexte du championnat Super GT, une discipline dans laquelle Red Bull possède déjà une certaine expérience, notamment via son soutien passé à l’équipe Mugen-Honda.

Pour Verstappen, il s’agissait de sa deuxième expérience en GT500. Il avait déjà pris le volant d’une Honda NSX-GT lors du Honda Thanks Day en 2022, sur le circuit de Motegi.

Au-delà de cet engagement ponctuel, le pilote Red Bull multiplie les incursions dans d’autres disciplines que la Formule 1. Une démarche assumée par le Néerlandais, désireux d’élargir son expérience du pilotage.

Sa récente participation au NLS2, au volant d’une Mercedes-AMG, s’était d’ailleurs soldée par une victoire sur la piste… avant d’être annulée pour une infraction technique liée aux pneumatiques.

Quelques mois plus tôt, il s’était illustré en remportant la course NLS9 2025 avec une Ferrari 296 GT3, aux côtés de son coéquipier du programme Verstappen Sim Racing, Chris Lulham.

Désormais, l’heure est au retour à la Formule 1. À l’aube du Grand Prix du Japon disputé sur le circuit de Suzuka, Verstappen occupe la huitième place du championnat des pilotes, tandis que Red Bull pointe au sixième rang du classement constructeurs.

Contraint à l’abandon lors du Grand Prix de Chine, le quadruple champion du monde espère rebondir sur un tracé qui lui réussit particulièrement bien. Il s’y était en effet imposé avec autorité en 2025.

Entre activités annexes et ambitions de redressement en F1, Verstappen aborde donc Suzuka avec l’objectif de relancer sa saison.