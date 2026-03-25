Entre patience, progrès et incertitudes, Alonso garde la foi chez Aston Martin F1

Dix ans après un message inspiré des écrits de Carlos Castaneda, Fernando Alonso se retrouve face à une réalité qui fait écho à cette philosophie du guerrier : avancer, progresser et accepter les défis tels qu’ils se présentent.

En 2015, l’Espagnol - connu pour son attachement à la culture japonaise, symbolisé notamment par le samouraï tatoué sur son dos - partageait une réflexion issue de Tales of Power : "Un guerrier doit faire face au chemin de l’amélioration. Sa vie est un défi, et les défis ne sont ni bons ni mauvais – ce sont simplement des défis."

Plus d’une décennie plus tard, cette citation résonne particulièrement alors qu’Alonso et Aston Martin F1 traversent un début de saison compliqué dans la nouvelle ère technique de la Formule 1.

À l’approche du Grand Prix du Japon - course à domicile de leur partenaire moteur Honda - le double champion du monde affiche un mélange de lucidité et de détermination.

"C’est clairement un début de saison difficile. Plus difficile que ce que nous voulions, et plus difficile que prévu," reconnaît Alonso.

"Mais nous devons attendre et avoir confiance en Honda. Tout le monde travaille à fond pour améliorer la situation. En attendant, nous devons continuer à expérimenter sur la voiture et, espérons-le, profiter de cette course à domicile pour Honda."

Suzuka reste un lieu particulier pour lui.

"J’ai tellement de souvenirs incroyables du Japon : les gens, les villes, le circuit, la nourriture. Et ils sont tous très positifs. C’est un pays que j’adore – il est fascinant, unique et différent de tout ce que nous visitons. Les fans sont incroyables. Donc oui, j’ai hâte, même avec le défi qui nous attend."

Conscient de l’ampleur du chantier, Alonso insiste sur la complexité de la discipline.

"Nous savons que le défi devant nous est important, mais nous l’acceptons et nous y allons. Tout le monde dans l’équipe fait tout ce qu’il peut, mais la technologie en Formule 1 est très complexe et les choses prennent du temps."

"Peut-être que nous ne voyons pas les progrès que nous aimerions voir, mais des choses se produisent, petites ou grandes. Il y a toujours des progrès, et nous espérons qu’ils seront bientôt visibles au chrono."

Avec son expérience, Alonso relativise également les résultats bruts.

"Nous voulons tous gagner. Mais il y a 22 pilotes. Un seul gagne, 21 vivent un moment difficile. Pour moi, finir troisième, cinquième ou 17e, cela ne change pas grand-chose. J’ai eu la chance de courir dans différentes époques de la F1, avec plus de 100 podiums."

"Il faut rester unis. Il faut rester motivés. Parfois, c’est difficile quand on ne se bat pas pour les premières positions, mais il y a toujours un objectif."

"Pour nous, actuellement, c’est simplement de progresser, d’améliorer la voiture, de mieux la comprendre. Nous avons eu un hiver très court et nous n’avons pas pu mener tout le programme prévu, donc nous avons une longue liste de choses à faire. Et c’est déjà très motivant."

Alonso insiste également sur la dimension collective du projet.

"Nous sommes dans cette aventure comme une seule équipe : Aston Martin Aramco et Honda. Ce n’est pas un début idéal, mais c’est la première année de cette collaboration. Nous essayons d’aider autant que possible – en allouant des ressources, en analysant les données, en soutenant le groupe propulseur quand c’est possible."

"Nous devons traverser cette période, et je suis prêt à aider autant que possible."

Enfin, le pilote espagnol identifie clairement la feuille de route.

"Il est difficile de dire quand nous aurons des week-ends normaux. D’abord, nous devons résoudre les problèmes de fiabilité. Ensuite, la performance viendra. Il y a donc deux étapes et nous espérons que la première arrivera le plus vite possible."