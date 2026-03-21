Verstappen dompte l’Enfer vert et écrase la concurrence en GT3

Max Verstappen a poursuivi sa préparation en vue des 24 Heures du Nürburgring de la meilleure des manières, en s’illustrant lors de la deuxième manche de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS2). Le quadruple champion du monde de Formule 1 a non seulement décroché la pole position, mais s’est également imposé au terme des quatre heures de course sur la redoutable Nordschleife.

Engagé au volant de la Mercedes-AMG GT3 #3 du team Winward Racing, le Néerlandais partageait l’habitacle avec Jules Gounon et Dani Juncadella. Une association solide pour cette épreuve servant avant tout de préparation à la classique d’endurance allemande prévue en mai.

Les qualifications ont été marquées par plusieurs neutralisations en Code 60 – procédure spécifique à la Nordschleife limitant la vitesse à 60 km/h dans certaines zones pour des raisons de sécurité. Dani Juncadella avait lancé les débats avec un tour en 8’01’’3, provisoirement en tête.

Après un accident de la Porsche #40 ayant provoqué une première neutralisation, Verstappen a pris le volant pour ses premiers tours, sans améliorer le chrono de référence. Jules Gounon lui a ensuite succédé, tandis que la concurrence haussait le ton, notamment l’Audi #16 de Christopher Haase et Nico Hantke, descendue en 7’53.

Mais dans les dernières minutes, Verstappen a repris la piste pour un ultime effort décisif. Le pilote Red Bull a signé un impressionnant 7’51, reléguant le reste du peloton à plus de deux secondes. Une nouvelle neutralisation empêchera toute amélioration, scellant ainsi la pole position pour le clan Verstappen Racing.

Une course maîtrisée malgré une opposition solide

Le départ de la course a vu Verstappen conserver l’avantage, avant d’être rapidement débordé par l’Audi #16 de Christopher Haase. Le Néerlandais s’est alors lancé dans une poursuite intense lors de son premier relais, finissant par reprendre les commandes avant de céder le volant à Juncadella.

Malgré une perte de la tête lors des arrêts aux stands, l’équipage de la #3 a su réagir. Gounon a repris l’avantage lors du troisième relais, avant que Verstappen ne boucle l’épreuve.

Après 29 tours de la mythique boucle nord, la Mercedes-AMG GT3 #3 a franchi la ligne d’arrivée avec près d’une minute d’avance sur la concurrence, confirmant une domination nette.

Une deuxième victoire en deux départs GT3

Ce succès marque la deuxième victoire de Max Verstappen au Nürburgring en autant de participations en GT3, et la première au volant d’une Mercedes.

"Oui, ça aurait pu être bien pire," a-t-il commenté avec humour. "Deux voitures différentes aussi. Pour moi, tout ce week-end consistait à me familiariser avec la voiture sur la Nordschleife, et c’était vraiment très agréable."

Le pilote souligne également le travail de son équipe : "L’équipe a très bien préparé la voiture, ce qui nous a permis de faire de bons essais. Je me suis senti très à l’aise au volant. C’était une très bonne expérience de courir ici aujourd’hui."]

Au-delà du résultat, Verstappen insiste sur l’objectif principal de ce week-end : l’apprentissage.

"Tout ce week-end était consacré à comprendre la voiture sur la Nordschleife. J’ai pris énormément de plaisir."

"J’ai beaucoup roulé ici en simulateur ces dernières années. Ça aide énormément quand on est débutant sur ce circuit. On sait où l’on va, et ça fait une grande différence. Ensuite, il fallait s’adapter aux GT3."

Le Néerlandais n’a pas manqué de saluer l’ambiance unique du Nürburgring.

"L’endroit est incroyable, et les fans sont tellement passionnés par la course et les voitures. C’est fantastique à voir. Je suis heureux d’en faire partie."

Un retour déjà envisagé dès avril ?

Initialement présent en NLS grâce à un calendrier F1 remanié pour éviter les conflits – à l’initiative notamment de Mercedes et Toto Wolff – Verstappen pourrait finalement enchaîner.

L’annulation des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite en raison du conflit au Moyen-Orient libère son agenda, ouvrant la porte à une participation à la NLS3, prévue le 11 avril.

"Nous étudions la possibilité, cela dépend si c’est faisable," a-t-il expliqué. "Mais je suis toujours heureux de courir ici."

Un retour rapide sur l’Enfer vert n’est donc pas à exclure pour Verstappen, qui semble déjà conquis par l’une des pistes les plus exigeantes au monde : "Pour moi, c’est l’un des circuits les plus fous au monde. Je regarde ces courses depuis très longtemps, et c’est le genre d’épreuve à laquelle on veut participer."