Verstappen disqualifié au Nürburgring après une bourde de son équipe

La première victoire de Max Verstappen en GT3 avec Mercedes n’aura finalement pas résisté à l’examen des commissaires. Le Néerlandais et ses équipiers Dani Juncadella et Jules Gounon ont été disqualifiés après l’arrivée de la manche de Nürburgring Langstrecken-Serie disputée ce samedi.

Au volant de la Mercedes-AMG GT3 #3 exploitée par Winward Racing, l’équipage Verstappen Racing s’était imposé avec autorité au terme des quatre heures de course sur la Nordschleife (à lire ici). Il s’agissait de la première apparition en compétition de Verstappen avec cette voiture, dans le cadre de sa préparation aux 24 Heures du Nürburgring.

Mais après l’arrivée, les commissaires ont constaté une infraction au règlement : la voiture #3 avait utilisé sept trains de pneus au cours de la journée, alors que six seulement sont autorisés.

Le verdict est tombé rapidement : disqualification. Une sanction lourde, qui prive l’équipage d’un succès acquis sur la piste.

Le patron de l’équipe, Christian Hohenadel, n’a pas cherché à esquiver ses responsabilités : "Cela fait mal. C’est une erreur au sein de l’équipe."

"Je voudrais m’excuser auprès de tous ceux qui nous ont soutenus."

Au-delà de cette disqualification qui sera certainement dur à vivre, cette course servait avant tout de préparation pour Verstappen en vue de ses débuts aux 24 Heures du Nürburgring plus tard dans l’année, à la mi-mai. Malgré cette issue frustrante, le week-end reste riche d’enseignements pour le quadruple champion du monde de Formule 1.

Le pilote Red Bull pourrait d’ailleurs rapidement reprendre le volant sur la Nordschleife. L’annulation de plusieurs Grands Prix de F1 en avril lui ouvre la possibilité de participer à la prochaine manche de la NLS.

Suite à la disqualification de la Mercedes #3, la victoire a été attribuée à l’équipage de la BMW Rowe Racing, composé de Jordan Pepper et Dan Harper.