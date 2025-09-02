Verstappen considère aussi Ferrari comme option pour 2027

Les questions continuent de se poser quant à l’avenir de Max Verstappen, Ferrari étant soudainement devenue une option potentielle pour 2027.

À Zandvoort le week-end dernier, son père Jos a révélé que les discussions avec Mercedes n’étaient peut-être pas les seules à avoir eu lieu récemment.

"Ce n’est pas comme si nous en avions beaucoup parlé cette année," a déclaré Verstappen père, qui co-manage son fils.

"Cependant, un peu plus que les années précédentes. Avec Max, on parle de Ferrari, Mercedes et Red Bull."

Bien que Max Verstappen ait juré fidélité à Red Bull pour 2026, il a ouvertement laissé entendre que son année 2027 était encore "à décider".

Ferrari est un ajout surprenant à cette liste. Charles Leclerc est sous contrat à long terme, tandis que Lewis Hamilton, qui s’habitue tout juste à la vie en rouge après Mercedes, reste sous contrat malgré ses difficultés.

Il est apparu que Jos Verstappen s’est rapproché de certains membres de la haute direction de Ferrari avec "des discussions informelles". Peut-être avec John Elkann ou Piero Ferrari, sans confirmation. Si Lewis Hamilton décidait de prendre soudainement sa retraite après une année 2026 peu concluante, Max Verstappen pourrait être en tête de liste des remplaçants potentiels. A ce stade, tout cela ne reste évidemment que des pistes exploratoires, des manifestations d’intérêt.

Il y a quelques jours à peine, le quadruple champion du monde a admis que si Red Bull ne pouvait pas à nouveau remporter le titre en 2026, il envisagerait de participer à des courses d’endurance GT3 en parallèle.

De fortes rumeurs courent selon lesquelles il postulerait ce mois-ci pour les licences nécessaires sur la légendaire Nordschleife, où il a effectué des essais plus tôt cette année avec son équipe Verstappen.com.

En coulisses, certains craignent que la Formule 1 perde sa plus grande star. Verstappen n’a jamais caché son aversion pour le « cirque » autour de la F1.

"Max est le meilleur," a déclaré Stefano Domenicali, PDG de la F1. "Il est incroyable. Il s’est montré très fidèle à Red Bull, mais il est logique qu’à un moment donné, il commence à regarder ailleurs."

"Il est clair qu’il est intéressé par d’autres disciplines. C’est bien. S’il est heureux, je le suis aussi. Je ne veux pas le perdre en F1, j’espère vraiment que non."

"La Formule 1 reste la Formule 1. Pour moi, il sera là encore dix ans, et toujours heureux."