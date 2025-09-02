Lawson répond aux dures critiques de Sainz après Zandvoort

Liam Lawson s’est défendu après son accrochage avec Carlos Sainz à Zandvoort, tout en admettant que la pénalité de l’Espagnol était peut-être trop sévère.

Un Sainz de plus en plus frustré en 2025, qui a terminé hors des points et a fustigé Lawson et les commissaires de la FIA, a déclaré qu’il porterait même l’affaire devant l’instance dirigeante en tant que directeur du GPDA.

Des propos tenus dans la presse que n’a pas apprécié Lawson.

"Évidemment, je ne suis pas content non plus ; ça a gâché ma journée," a répondu le pilote Racing Bulls.

"Mais c’est comme ça."

"J’ai déjà vécu une situation similaire cette année en essayant de dépasser et je pensais que l’autre pilote aurait dû me laisser de l’espace, mais il ne l’a pas fait, et j’ai écopé d’une pénalité."

"En fait, c’est Carlos qui a provoqué la situation. Il a attaqué, c’était risqué, il a été sanctionné, et maintenant il peut dire ce qu’il veut. Mais pas comme ça dans la presse, sans m’en avoir parlé."

Lawson explique qu’il était mécontent que le pilote Williams ait choisi de s’exprimer publiquement aussi durement.

Je lui suggère de me parler personnellement, et non par l’intermédiaire de la presse."

Il a soutenu que l’accrochage était simplement dû au fait de se conformer au règlement actuel.

"C’est dommage, pour nous deux. Ce n’est évidemment pas mon intention, mais c’est le premier tour d’une relance et nous avons très peu d’adhérence avant le premier virage."

"Le règlement est écrit comme il est, nous le savons tous, même si nous sommes en désaccord."

"Je ne suis pas vraiment d’accord avec sa pénalité non plus, mais pour que ce soit son virage, il faut qu’il soit devant au point de corde – et il n’était même pas près de l’être. Je pense que c’est pour ça qu’il a obtenu une pénalité."

"Mais oui c’était bien trop dur comme sanction (10 secondes)."