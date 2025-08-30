Verstappen s’engagera en GT3 si Red Bull Ford échoue en 2026

Max Verstappen a prévenu qu’il pourrait se lancer dans d’autres disciplines du sport automobile en parallèle de son engagement en Formule 1 si le projet Red Bull pour 2026 échouait à être performant.

Red Bull va devoir concevoir, comme toutes les autres équipes, une nouvelle monoplace l’an prochain. Mais celle-ci aura la particularité d’être propulsée pour la première fois de son histoire par son propre moteur, conçu en collaboration avec Ford pour la partie hybride. Une montagne à gravir, même pour un top team.

Alors il y a évidemment des risques que Red Bull souffre encore plus que cette année en termes de compétitivité. Et dans ce cas Verstappen a déjà un plan en tête.

Le quadruple champion du monde nous a ainsi confié à Zandvoort : "Cela dépend de notre vitesse la saison prochaine. Si nous sommes dans le coup, je me concentrerai entièrement sur la Formule 1."

"Mais sinon, je pourrai peut-être faire autre chose à côté. Certainement même."

Verstappen lorgne évidemment sur le GT3.

"Oui, le GT3, évidemment, ce n’est pas un secret. Piloter sur des courses de 24 heures m’a toujours fasciné. C’est spécial et très différent de la Formule 1. On partage une voiture avec quelqu’un d’autre. Mon objectif a toujours été de réussir en Formule 1 – et j’ai réussi. À l’avenir, on vise autre chose."

Le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull, a également admis il y a quelques semaines : "Pour satisfaire Max, il faut parler de simulateurs ou de GT3 !"

Pas question par contre pour Verstappen de s’engager en Rallye ou sur le Dakar.

"Le Rallye, je laisse ça à mon père. C’est de la folie. Et le Dakar, non, je ne me vois pas sortir une voiture enlisée dans du sable. Je déteste le sable !"