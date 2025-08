Verstappen affirme que d’autres victoires sont impossibles en 2025

Max Verstappen affirme qu’il ne s’attend plus à remporter une autre course en 2025, alors que la baisse de forme de Red Bull se poursuit et que le quadruple champion du monde en titre s’éloigne encore davantage de la course au titre.

En Hongrie ce week-end, son équipe et lui sont complètement perdus en termes de performances et de réglages.

Pierre Waché a tenté plusieurs approches avec la RB21 pour tenter de gagner quelques dixièmes mais rien n’a fonctionné selon le directeur technique.

"Non, pas comme ça. Absolument pas," a déclaré Verstappen après s’être qualifié seulement huitième en Hongrie, derrière deux Aston Martin et même une Sauber, lorsqu’on lui a demandé s’il attendait à de meilleurs jours après la pause estivale.

"En l’état actuel des choses ne me parlez pas de chances de titre, ni même de nouvelle victoire avant la fin de l’année."

"La voiture a été mauvaise tout le week-end. Nous avons essayé beaucoup de choses, mais rien n’a fonctionné, et c’est évidemment un gros problème. Je peux m’énerver, mais cela ne rend pas la voiture plus rapide."

"Bien sûr, j’ai des idées, mais je ne peux pas toujours en parler publiquement. Il faudra attendre et analyser tout ça après le week-end."

Il a également exclu de prendre des risques majeurs pour la course de dimanche.

"Cela n’aurait aucun sens. Je partirai huitième, ce qui ne me servira pas à grand-chose. Je ne veux pas risquer de dommages. Au final, ça ne fait plus si mal maintenant parce qu’on ne se bat plus vraiment pour quoi que ce soit."

Il admet avoir du mal à comprendre la hiérarchie du week-end tout de même.

"L’an dernier, nous nous sommes qualifiés troisièmes ici, à seulement quatre millièmes de seconde de la pole, donc ce n’était pas si difficile à l’époque. Je ne blâme absolument pas la piste. Il y a juste quelque chose de fondamentalement anormal ce week-end."

"Charles a été rapide tout le week-end, les McLaren pourraient être battues ici… J’étais à près d’une seconde d’eux tout le week-end, et soudain, en Q3, je n’étais plus qu’à trois dixièmes. C’est très étrange, mais je ne me concentre pas vraiment là-dessus. Chacun fait son truc. J’ai mes propres problèmes, et ils sont déjà assez graves."

Le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull, a déclaré que la performance de Verstappen en Q3 restait "un travail fantastique dans ce contexte."

"Étonnamment, nous étions plus rapides avec les pneus usés qu’avec les neufs. Cela montre que quelque chose ne va pas."

Même avec la menace de la pluie, Marko est resté prudent pour la course : "Je ne suis pas très optimiste. Mais ce circuit réserve toujours des surprises."

Verstappen insistait déjà depuis des semaines sur le fait que le championnat est hors de portée, mais en Hongrie, il est allé plus loin, affirmant donc que d’autres victoires pourraient être impossibles. Mais, au moins, son équipe sait qu’elle pourra compter sur lui en 2026.

"C’était particulièrement agaçant pour l’équipe toutes ces rumeurs. Parce qu’il y a souvent une histoire stupide derrière tout ça. Et finalement, il ne s’est rien passé. Nous allons faire de notre mieux l’an prochain encore mais personne ne sait encore ce que cela veut dire en termes de résultat."

La lutte pour le titre semble désormais se résumer à une bataille directe chez McLaren entre Lando Norris et Oscar Piastri.

"Piastri a du cran et est plus régulier," prédit Marko lorsqu’on lui demande son favori.

"Norris est peut-être plus rapide au tour, mais je vois Piastri en tête au classement général final."