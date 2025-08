Alonso révèle sa blessure et assume de ne pas avoir manqué le GP de Hongrie

Fernando Alonso affirme que courir en Hongrie en valait la peine, après avoir failli rater le week-end à cause de douleurs dorsales.

Le pilote Aston Martin F1 de 44 ans a manqué la première séance d’essais libres suite à une blessure musculaire contractée lors du GP de Belgique, remplacé par le réserviste Felipe Drugovich.

Mais Alonso est revenu pour la deuxième séance d’essais libres, a poursuivi le week-end samedi et a surpris tout le monde avec une cinquième place en qualifications.

"Ouais, c’est mieux d’être dans la voiture ici et de ne pas regarder la télé en Q3 comme à Spa, non ?"

"J’aurais facilement pu décider de rater la course parce que nous étions derniers ou avant-derniers en Belgique, mais bon, on ne choisit jamais de faire ça."

Alonso a révélé qu’une IRM réalisée plus tôt dans la semaine a révélé une petite déchirure musculaire au niveau des lombaires.

"Je crois que je me suis blessé au volant lors de la course de Spa. Cela me cause un peu de douleur ou d’inconfort en position assise, car c’est la même position où l’on sollicite constamment les muscles à chaque bosse, sur chaque vibreur, dans chaque virage. Mais c’est supportable."

Aston Martin F1 a dû procéder à de petits ajustements dans le cockpit pour aider Alonso à gérer la douleur, notamment en installant des coussins d’air dans le siège.

"Si vous êtes une personne normale, vous seriez absent deux semaines. Mais je pense que c’est supportable, encore une fois."

Le directeur des opérations en piste, Mike Krack, a déclaré que l’équipe souhaitait une approche prudente.

"Le fait de ne pas rouler en Libres 1 était une bonne décision pour lui. Et chaque tour qui passe sans réveiller la douleur est une bonne chose. Nous sommes confiants que tout ira bien en course également."

Alonso a également salué les récentes améliorations, notamment le nouveau fond plat de Silverstone et une meilleure corrélation entre toutes les nouvelles pièces.

"Pour être honnête, je suis plutôt satisfait. Le fond plat d’Imola, celui de Silverstone, l’aileron avant de Spa – tous les trois ont répondu exactement à nos attentes."

Mais il a admis que le circuit avait également joué un rôle dans la performance des AMR25 ce week-end.

"Nous n’avons pas beaucoup modifié la voiture. C’est juste que le tracé convient parfaitement à notre voiture. Cela démontre avec la F1 d’aujourd’hui, où tout le monde est si proche, que le moindre détail compte. Ou une caractéristique en particulier de votre monoplace. Vous pouvez être derniers à Spa puis sur la 3e ligne une semaine après. C’est un peu fou mais c’est comme ça."