’Notre principal concurrent depuis 4 ou 5 courses’ : Norris se méfie de Leclerc

Les pilotes McLaren F1 ont dû concéder la pole position à Charles Leclerc au Grand Prix de Hongrie, mais ils ne perdent pas espoir de pouvoir gagner en course. En effet, Oscar Piastri rappelle qu’il n’était pas non plus en pole position l’an dernier quand il a signé son premier succès en carrière.

"Je suis plutôt confiant. L’année dernière, tout s’est bien passé, alors j’espère que ce sera encore le cas cette année. Et oui, il y a de la pluie dans les prévisions. Nous verrons si cela aura un impact sur la course" a déclaré Piastri.

"Je pense que notre rythme a été bon, mais Charles a été rapide tout au long du week-end, dans certaines séances. C’est un circuit où il est très difficile de dépasser, et ce ne sera pas l’endroit le plus facile pour tenter de reprendre la tête."

L’Australien ne sait pas quel impact aura le resurfaçage de la piste au départ sur la grille : "C’est difficile à dire. Je ne suis toujours pas sur la ligne de course, donc je m’attends à ce qu’il ait toujours les mêmes problèmes. Mais nous devrons attendre pour voir."

Il s’attend en revanche à ce que la gestion des gommes soit cruciale : "Normalement, c’est l’un des points forts de notre voiture, mais Charles et Lewis n’étaient pas lents non plus lors des longs relais que nous avons effectués vendredi. Nous allons donc attendre de voir."

De son côté, Lando Norris ne sait pas à quoi s’attendre au niveau de la météo pour la course, mais il est convaincu que Leclerc sera le principal adversaire de McLaren : "Tout dépendra de la météo. Il pourrait pleuvoir, ce qui rend généralement les choses plus intéressantes."

"Mais je pense que nous avons toujours, au moins en course, un petit avantage supplémentaire. Cependant, notre principal concurrent au cours des quatre ou cinq dernières courses a été Charles avec sa Ferrari."

"Donc, si quelqu’un d’autre devait être en pole ici, c’était Charles. Et si quelqu’un doit nous donner du fil à retordre en course, ce sera le même pilote. Donc oui, on verra bien. C’est une longue course, tout peut arriver, et j’espère que la pluie sera de notre côté."