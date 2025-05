Vers une course de F1 en Lego plus rapides à chaque Grand Prix ?

Une chose est sûre : la course des Formule 1 "taille réelle" en Lego à Miami a marqué les esprits.

Les dirigeants de la F1 l’ont souligné dans leur dernière conférence avec les investisseurs comme une réussite absolue, les fans ont adoré... et les pilotes aussi !

Alors est-ce que l’on pourrait avoir une course de F1 en Lego sur chaque Grand Prix ? La question a été posée en conférence de presse à Kimi Antonelli, Liam Lawson et Esteban Ocon, qui étaient conviés ensemble ce jeudi par la FIA.

Antonelli : "Je pense que ce serait cool, mais je ne sais pas combien ça coûterait aux gars de Lego."

Lawson : "Je me suis senti vraiment mal en fait avec les dégâts. Vous avez vu le temps qu’il a fallu pour construire ces voitures ? 22 000 heures."

Antonelli : "Oh mon Dieu, oui !"

Ocon : "Je ne pense pas que la réparation va prendre trop de temps. Il suffit de coller quelques pièces de protection à l’arrière."

Lawson : "C’est vrai. Un aileron avant et des roues de rechange, peut-être !"

Ocon : "J’ai demandé aux techniciens, et ils m’ont dit qu’ils envisageaient de faire une version plus rapide. Ce serait très intéressant."

Antonelli : "C’était tellement drôle – ils nous ont dit qu’on ne pouvait pas cogner les roues ni rien, et bien sûr, dès le premier virage…"

Lawson : "Je ne sais pas à quoi ils s’attendaient !"

Antonelli : "…Et le truc, c’était juste d’aller à 20 km/h – s’ils en font vraiment des plus rapides…"

Ocon : "Ce serait drôle !"

Antonelli : "Ce serait... intéressant !"

Ocon : "On va peut-être devoir porter des casques et des ceintures de sécurité ! Ça deviendrait une course de F1 !"

Antonelli : "Oui, surtout pour le gars en pole, ce serait un sacré défi."

Lawson : "J’ai trouvé ça génial, honnêtement."

Ocon : "Honnêtement, c’était la parade de pilotes la plus amusante que j’aie jamais vue. Et je pense que pour les fans, c’était génial. Imaginez ça au Mexique, par exemple, dans le stade. Ce serait épique."

En dehors de la conférence de presse officielle, Max Verstappen a aussi été interrogé sur cette idée. Il est un peu moins enthousiaste à l’idée de trop répéter la chose.

"Je pense que c’est bien. Je pense que c’est toujours un peu plus amusant quand on peut interagir. Je n’aime pas quand est tous séparés dans une parade. C’est assez ennuyeux."

"La course était fun ! Bien sûr, il y avait beaucoup de débris de Lego sur la piste après. Certaines équipes se sont percutées, je me suis même retrouvé coincé dans le mur. J’ai trouvé ça génial pour une fois."

"Mais j’ai 27 ans, et je n’ai pas besoin de rouler tout le temps dans une voiture Lego pendant la parade, pour être honnête. C’était bien. Mais j’apprécie aussi d’être à l’arrière du camion et de discuter avec les autres pilotes pour prendre un peu de nouvelles pendant le week-end."