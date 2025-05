Antonelli a enfin découvert le message touchant de Hamilton dans son motorhome

Kimi Antonelli a réagi au message secret reçu de la part de Lewis Hamilton et qu’il a enfin pu lire avant le Grand Prix d’Émilie-Romagne de F1 de ce week-end.

Après le Grand Prix d’Italie de l’an dernier, Hamilton avait écrit un message manuscrit à Antonelli, dont le contenu qui n’a pas été transmis à l’Italien avant son départ et est resté écrit sur un des murs dans le motorhome.

Mercedes ne pouvant utiliser son motorhome que pour les courses européennes, Antonelli n’a pu lire le message que ce week-end, avant la course d’Imola.

S’il n’a pas révélé le contenu exact de ce message, celui-ci a clairement été très important pour le jeune homme de 18 ans.

"Je pense que cette initiative en dit long sur la personnalité de Lewis."

"Je pense avoir perçu une grande partie du côté humain de Lewis, et pas seulement celui du pilote. En lisant ce message, j’ai été profondément touché de recevoir un tel message de la part d’une telle figure du sport."

"Il a accompli tant de choses. Il est toujours là, donnant le meilleur de lui-même et il est l’un des meilleurs de l’histoire. Recevoir un tel message, c’est évidemment incroyable. Il contenait également des conseils, et je m’en sers comme motivation pour aller sur le terrain et donner le meilleur de moi-même, car cela n’arrive pas tous les jours."

On a ensuite demandé à Antonelli s’il conserverait le message au mur.

"Oui. Sa note est accrochée au mur de la pièce qui m’est dédiée. Je vais la laisser là, car je trouve le message vraiment beau. Je veux juste la laisser là, car chaque fois que j’entre dans la pièce maintenant, je peux le voir. C’est aussi un très bon rappel."

Le représentant de l’équipe, Bradley Lord, qui remplace Toto Wolff ce week-end, a donné un aperçu du contenu de la lettre.

"Je suis entré dans la pièce et, sur le mur, il y avait un long mot manuscrit. C’était un mot pour Kimi. Il lui souhaitait la bienvenue dans sa nouvelle pièce, lui souhaitait bonne chance et disait de très belles choses sur l’équipe : ’Si vous tenez à eux, ils tiendront à vous, car c’est une équipe formidable’."

"Je me suis dit : ’Waouh, quelle belle initiative !’ Et d’ailleurs, nous avons fait découper du verre et le message est maintenant recouvert dans la pièce, il restera là pour toujours."