Vasseur : Ferrari a un problème ’de constance plus que de performance’

Frédéric Vasseur était satisfait de voir Charles Leclerc terminer troisième en Arabie saoudite, et signer ainsi le premier podium de la saison pour Ferrari. Le directeur de la Scuderia pense toutefois que les qualifications coûtent encore trop cher à l’équipe de Maranello.

"Même avec les pneus durs à la fin il était fort. Dès le départ, il a été prudent avec les pneus dans les premiers tours, il savait que la stratégie serait allongée, et il a tout fait comme il le fallait du début à la fin. Il a su attaquer comme en qualifs et il a tout fait comme il le fallait" a déclaré Vasseur. "Sur les 30 derniers tours, on n’a rien perdu sur [Oscar] Piastri et [Max] Verstappen."

"On peut construire le reste de la saison sur cette course, on doit être plus constants, et on a manqué de faire mieux que troisième en qualifications hier car quand vous débutez quatrième, vous avez plus d’air sale et ça vous coûte."

"Il faut voir les détails car il y a un effet boule de neige avec ces pneus. Quand on fait une faute, on a un souci d’équilibre, on surchauffe les pneus et les écarts deviennent énormes. Mais on n’est pas si loin, quand on voit ce qu’on fait en course, on est au niveau de la Red Bull qui est devant la Mercedes, donc on doit partir avec eux."

Interrogé sur les performances de Lewis Hamilton, Vasseur déplore un manque de régularité : "C’était un week-end difficile pour lui, il a été inconstant, même s’il a eu un bon premier relais et un bon début de deuxième relais. Mais on doit être plus constants dès le vendredi matin, on doit être là à chaque tour en qualifs car le potentiel est là, et la constance est la clé pour nous."

Interrogé par Canal+ sur sa relation avec McLaren, le Français est évidemment impressionné, mais rappelle que l’avance de l’équipe de Woking sur la Scuderia n’est pas énorme : "Je les respecte énormément pour ce qu’ils font. On peut se bagarrer sur la piste et avoir du respect mutuel pour ce qu’on fait et pour la manière dont on le fait."

"Ils ne sont pas à des années lumière devant nous, on doit tout mettre bout à bout sur un week-end. On ne l’a pas toujours montré, on l’a montré le vendredi et le samedi du Sprint en Chine, mais on n’est pas toujours constants. Plus que de la performance, ce qui nous manche c’est de la constance."