Surchauffe des pneus : Mercedes F1 retrouve ses vieux démons à Djeddah

George Russell n’avait pas le rythme de course aujourd’hui à Djeddah pour se battre pour le podium.

Le pilote Mercedes F1 a retrouvé l’une des maladies de son équipe : la surchauffe des pneus.

Parti 3e, alors qu’il espérait jouer au minimum le podium, c’est à la 5e place qu’il finit ce Grand Prix d’Arabie saoudite.

"Ce soir, tout était question de pneus et, malheureusement, les nôtres souffraient de surchauffe. J’attaquais pour rester avec Verstappen au début du deuxième relais, mais il est vite devenu évident que nous n’y parviendrions pas. J’ai essayé de mieux gérer les pneus, mais grâce à leur différence d’âge, Leclerc et Norris ont pu prendre l’avantage. Après cela, mes pneus ont chuté en performance et il ne restait plus qu’à ramener la voiture à la cinquième place. Au final, nous n’avions pas le rythme aujourd’hui. Même si nous avions réussi à faire mieux à différents moments, c’était le maximum que nous pouvions faire ce soir."

"Nous tirerons le meilleur parti de ce week-end. Nous savons que la surchauffe des pneus est un point faible de notre voiture actuellement. Tout le monde se concentre sur l’amélioration de ce point. Il faudra accepter de terminer cinquième dans une mauvaise journée, mais nous voulons tous progresser dans ce domaine, et vite."

Kimi Antonelli termine lui juste derrière son équipier, à la 6e place.

"La course a été difficile, mais globalement, je suis satisfait de terminer sixième. J’ai eu des problèmes de sous-virage avec les pneus médiums lors du premier relais. Les pneus avant ont commencé à se dégrader très tôt, ce qui a limité notre rythme en début de course. Je me suis senti mieux avec les pneus durs après notre arrêt au stand et notre vitesse dans les 10 derniers tours était compétitive. J’ai dû gérer la situation, car nous avons souffert de surchauffe des pneus tout au long de la course."

"La course d’aujourd’hui a été une bonne expérience pour moi. Ce fut un triple programme de courses intense ; j’ai beaucoup de choses à revoir et à travailler, mais j’ai aussi hâte de récupérer et de revenir plus fort à Miami. Nous allons continuer à travailler en équipe pour progresser et consolider notre début de saison."