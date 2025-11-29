Vainqueur du Sprint, Piastri veut ’continuer comme ça’ pour gagner la course

Oscar Piastri a converti sa pole position pour le Sprint du Qatar en victoire, décrochant les huit points qui sont alloués au gagnant de la course du samedi. Le pilote McLaren F1 se félicite d’une course sans encombres qui lui a permis d’aller chercher la première place.

C’est la première fois depuis Zandvoort qu’il retrouve la première place, ce qui lui permet de revenir à 22 points de Lando Norris au championnat et de repousser Max Verstappen à trois unités.

"Ca a été un bon week-end jusque-là, tout s’est bien passé dans le Sprint. Je suis content de la manière dont tout s’est passé jusqu’ici, je dois continuer comme ça" a déclaré l’Australien, qui explique son regain de forme.

"C’est un circuit très différent de ce où nous sommes allés, plus de vitesse, plus de grip. Les derniers week-ends, les choses se passaient mal et ce n’était pas un manque de vitesse. Ici, tout se passe bien et le rythme est bon, j’aime ce circuit et je prends du plaisir à nouveau."

L’objectif sera désormais de signer le même résultat pour la course principale, à commencer par la séance qualificative qui se tiendra à 19h ce soir, et Piastri reconnait qu’il faudra progresser pour y parvenir.

"Je pense que c’est possible si je trouve davantage de rythme, tout le monde en trouve lors des week-ends de Sprint, on va faire au mieux pour y parvenir, mais notre performance de base est positive et il s’agit surtout de peaufiner les détails plutôt que de trouver quelque chose."

Lando Norris a donc terminé troisième, et il se félicite d’un résultat qui était le meilleur possible depuis sa troisième place sur la grille. Le pilote britannique confirme que les dépassements étaient compliqués sur le tracé de Losail.

"Je ne l’ai pas vu, je ne voyais que George devant. J’ai essayé de progresser, j’en étais proche au départ, mais c’était bien. C’était long, on a beaucoup attaqué, la course sera difficile demain. Mais c’est difficile de dépasser ici, tout se joue en qualifications" note Norris.

Avant les qualifications, Norris ne s’inquiète pas seulement de Piastri et Verstappen, mais il pense que George Russell pourrait être un candidat à la pole position.

"George était presque en pole, il montre que la Mercedes est rapide et il fait un très bon travail. Ce sera serré et ce ne sera pas facile, mais la voiture nous a une nouvelle fois donné une très bonne voiture, comme ça a été le cas toute l’année. Le tour est amusant ici, c’est très rapide."