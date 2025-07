Une victoire qui est ’tout ce dont rêvait’ Norris, Piastri refuse de parler de sa pénalité

Lando Norris a gagné le Grand Prix de Grande-Bretagne, une victoire à domicile qui a déclenché des larmes de joie dans son tour de formation, alors qu’il avait dit que c’était son objectif ultime en carrière, à l’exception d’un titre mondial.

"Wow, c’est beau ! C’est tout ce dont je rêvais et que je voulais accomplir. Hormis un championnat, on ne fait pas mieux que ça en termes de ressenti, de fierté d’une chose à réussir. Ca a commencé quand je te regardais à la télé il y a longtemps, et j’ai pu le faire à mon tour. Une course difficile, les fans ont fait la différence avec leur soutien" a déclaré Norris, qui a eu quelques tours de stress avant de se détendre.

"Ton esprit est aveugle, on oublie tout ce qu’on a pensé avant, et je me disais juste de ne pas foirer, c’est la première règle. Mais dans les derniers tours, j’ai commencé à réaliser, à profiter du moment, car ça ne pourrait jamais arriver de nouveau. J’espère que ce sera le cas, mais ce sont des souvenirs que je garderai toute ma vie."

Norris reconnait que la course lui a paru longue, surtout quand Oscar Piastri n’était pas très loin en fin de course, et il espérait bien pouvoir gagner pour son public : "Je pense qu’en termes de stress, on ne peut pas faire pire ! Je dois saluer Oscar, il a été rapide tout le long, il doit être applaudi car il s’est bien battu, et j’ai apprécié ces moments en piste tous les deux."

"Bravo à lui et à McLaren, gagner devant nos amis et nos familles, c’est incroyable. Avant la course je voulais leur donner de quoi célébrer, mais c’est long de faire 52 tours ! On ne sait jamais ce qui va se passer et c’est dur de s’imaginer ce que ce sera, mais je le ressens maintenant. Merci à tous les fans anglais, à tous les fans de McLaren, et à ma tribune, ils m’encourageaient à chaque tour et c’était génial."

Oscar Piastri était très frustré après l’arrivée, jugeant sa pénalité injuste. Pourtant, l’Australien a freiné avec une pression de 60 Psi (le double du freinage de George Russell qui avait déplu à Red Bull à Montréal), lui ayant fait perdre 166 km/h en quelques dizaines de mètres. Mais il n’a pas réussi à passer outre la frustration.

"Je ne vais pas dire grand chose car je vais m’attirer des ennuis. Bravo à Nico, c’est le grand résultat du jour" a déclaré Piastri, avant de continuer à ruminer cette pénalité pour laquelle McLaren réfléchit à faire appel. Vu son freinage, difficile d’imaginer que les commissaires inversent leur décision.

"Apparemment on ne peut pas freiner derrière la voiture de sécurité. Je ne vais pas dire grand chose car je vais m’attirer des problèmes. Merci à tous d’être restés sous la pluie, j’aime quand même Silverstone, même après une journée comme celle-ci."

Dans la cool room avant le podium, Piastri a de nouveau assuré qu’il ne comprenait pas cela, en discutant avec Nico Hülkenberg, surprenant troisième à Silverstone : "J’ai reçu une pénalité de 10 secondes pour avoir freiné derrière la voiture de sécurité. J’ai freiné au moment où les feux de la voiture de sécurité se sont éteints, je n’ai donc pas accéléré et, apparemment, cela te donne une pénalité de 10 secondes."

McLaren envisage-t-elle de porter réclamation ?

Zak Brown, le PDG de McLaren a réagi à chaud après l’arrivée sur cette pénalité infligée à l’Australien.

"La voiture de sécurité semblait être intervenue un peu tard. Le leader contrôle… Je crois que Max a accéléré, Oscar a freiné, ce qui a rendu la situation encore plus grave. La télémétrie ne ressemblait pas à ce qu’elle était à la télévision. Mais c’est comme ça."

"Je pense que chaque fois qu’on est confronté à ce genre de pénalités, il y a une part de subjectivité. Je pense que lorsqu’ils freinent à fond, la pression est à 130-140 PSI, donc essayer de faire monter la température des pneus, c’est mouillé, l’annonce tardive – c’est serré."

Y aura-t-il réclamation ?

"Non, on ne veut pas enlever la victoire à Lando ou tout gâcher. On accepte et on avance."