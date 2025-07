Hülkenberg : un podium ’irréel’ dans des conditions ’folles’ à Silverstone

Nico Hülkenberg a créé la sensation du Grand Prix de Grande-Bretagne en signant son premier podium en carrière, après 239 départs ! Le pilote Sauber F1 a été élu pilote du jour avec plus de la moitié des voix, et il a reconnu qu’après s’être élancé 19e, il ne savait pas trop comment il avait réussi à accomplir cela.

"C’est bien, ça faisait longtemps que j’attendais ! J’avais ça en moi, on l’avait en nous, quelle course ! Je suis remonté de plus ou moins dernier, c’est irréel, je ne sais pas d’où c’est venu. Les conditions étaient folles, mitigées, on a survécu pendant toute la course, et on a pris les bonnes décisions et mis les bons pneus au bon moment, pas fait d’erreur, c’est incroyable" a déclaré Hülkenberg.

Rapidement remonté quatrième puis troisième, l’Allemand reconnait qu’il n’était pas prêt à imaginer un tel résultat avant la dernière salve d’arrêts au stand. Mais sur la fin, il a commencé à y croire, même s’il s’inquiétait d’un retour de Lewis Hamilton.

"Aujourd’hui, j’étais dans le déni, mais quand j’ai entendu qu’on avait pris de l’avance sur Leclerc j’ai dit ’ok c’est bien je peux respirer’, puis il est revenu. La pression était là, c’était long mais je n’ai pas craqué et pas fait d’erreur, donc c’est génial."

’Hulk’ était d’autant plus stressé que Hamilton était devant son public, et qu’il a cru qu’il allait le rattraper : "J’y pensais, je me suis dit qu’il allait tout donner devant son public. Et je suis désolé les gars [de l’en empêcher], mais je vous remercie aussi pour le soutien et la belle énergie."