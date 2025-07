Racing Bulls : un double abandon et une ’opportunité manquée’

Isack Hadjar a terminé sa course du Grand Prix de Grande-Bretagne dans le mur, après un accrochage avec Andrea Kimi Antonelli, qu’il a percuté sous la pluie. Le pilote Racing Bulls raconte cet accident tel qu’il l’a vu depuis le cockpit.

"Ca va" a-t-il répondu à Canal+. "Je savais que la relance allait être très compliquée, je ne voyais pas grand chose pendant tout le tour. Je n’ai rien vu venir. Quand la visibilité commence à revenir je suis déjà dans la voiture d’Antonelli. Je commence à voir la lumière rouge mais je suis déjà sous sa voiture. J’avais pensé prendre de la marge devant mais c’était trop."

Le Français a refusé de blâmer son adversaire : "Non, il a pris la marge qu’il fallait, je n’ai pas pris la même. De mon côté, peut-être que j’aurais pu prendre moins de risque mais c’est surprenant. Mais ce qui pose problème, c’est la visibilité."

Heureusement, la course n’a pas été dénuée d’intérêt pour Hadjar : "J’ai appris beaucoup de choses, j’ai pu faire les premiers tours dans des conditions compliquées, j’ai pris la décision de rentrer pour mettre les slicks."

"J’ai fait une bonne partie de la course derrière Charles, à la suivre, on était bien et je tenais mon rang. On n’était pas sur la bonne stratégie mais on a appris des choses et on sait ce qu’il ne faut pas refaire."

Liam Lawson a également abandonné après un contact avec Esteban Ocon qui a cassé sa suspension arrière gauche. Le pilote français n’a rien pu faire pour l’éviter puisqu’il était lui-même bloqué en milieu de piste par Yuki Tsunoda à sa gauche.

"Je n’ai pas vu la vidéo je ne sais pas ce qui s’est passé. On était côte à côte dans les virages 3 et 4, j’ai essayé de laisser de l’écart dans le 5 et j’ai senti un gros choc. Je ne sais pas ce qui s’est passé" regrette Lawson.

"C’est dommage, je pense qu’on aurait eu une très bonne voiture et tout peut arriver dans une telle course. C’est une opportunité manquée, je n’essayais même pas d’être agressif, je voulais juste survivre le premier tour, et je ne sais pas du tout ce qui s’est passé."