Une revue de presse en Italie très salée pour Ferrari après Bakou

La performance de Ferrari à Bakou n’a pas manqué de réveiller les journaux italiens, avec les modestes 8e et 9e places récoltées lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Voilà de quoi illustrer les propos de Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, qui ne cesse de fustiger des médias aux prises de position trop fortes... et parfois exagérées.

Les choses avaient pourtant bien commencé pour Lewis Hamilton et Charles Leclerc, qui étaient les pilotes les plus rapides lors des essais libres vendredi. Hamilton était tellement enthousiaste qu’il pensait même pouvoir se battre pour la pole position lors des qualifications, qui se sont avérées désastreuses.

Leclerc a eu un accident zn Q3 et une erreur dans le choix des pneus a empêché Hamilton de passer la Q2, laissant les pilotes en 10e et 12e position sur la grille de départ. Leclerc n’a gagné qu’une place en course, et Hamilton quatre, ce qui a provoqué la colère des médias italiens.

"Ferrari, un cauchemar, Lewis Hamilton ne respecte pas les consignes de l’équipe," a écrit la Gazzetta dello Sport.

Le commentaire sur Hamilton fait référence au fait qu’il n’a pas rendu la huitième place à Leclerc dans le dernier tour, après que le Monégasque lui ait permis plus tôt d’attaquer Liam Lawson, Yuki Tsunoda et Lando Norris.

"Cela aurait dû être un excellent week-end pour la Scuderia à Bakou, c’était écrit dans les étoiles. Charles Leclerc l’avait souligné avant même le début du week-end," poursuit la Gazzetta.

"Cependant, avec une huitième et une neuvième place, la Scuderia a quitté Bakou après un week-end marqué par des erreurs et des occasions manquées. Une occasion manquée pour Ferrari, qui n’a encore remporté aucune course."

"Leclerc a tout de même décroché quelques podiums cette année, Hamilton aucun pour l’instant. Il est toujours bloqué à 0 pour sa première année à la Scuderia. En plus de cela, Mercedes a désormais également dépassé Ferrari au championnat des constructeurs."

La Gazzetta était également mécontente de Hamilton qui n’a pas réussi à rendre sa place à Leclerc avant de saluer l’ancien pilote Ferrari Carlos Sainz, qui a terminé troisième dans sa Williams.

"Un certain chaos s’est ensuivi parce que Hamilton n’a pas rendu sa place à Leclerc à la fin de la course. Cela n’a pas été apprécié par le Monégasque. Leclerc a payé cher son erreur lors des qualifications."

"Nous avons également assisté à une douce revanche pour Sainz, qui a réussi à monter sur le podium avec sa Williams. Quel week-end fantastique pour l’Espagnol !"

Le Corriere dello Sport a également passé le week-end de Ferrari au crible.

"Ferrari : beaucoup de bruit pour rien. C’est principalement Ferrari qui a commis des erreurs tout au long du week-end. Des erreurs des pilotes, des problèmes avec les pneus et des problèmes avec le moteur."

"Au final, ils ont désormais quatre points de retard sur Mercedes et seulement 14 points d’avance sur Red Bull dans la lutte pour la deuxième place du championnat des constructeurs."

"En plus de cela, nous avons assisté à un moment irritant où Hamilton a dû rendre la huitième place à Leclerc et ne l’a pas fait. Une bataille inutile entre des personnes impuissantes."

Le Corriere della Sera a aussi mentionné "un désastre", et affirme même que Hamilton n’avait pas vraiment voulu rendre la place.

"Colère pour Leclerc pour l’action de Hamilton qui n’a pas voulu lui rendre sa position."

"Nous donnons un zéro à Ferrari et à Oscar Piastri. Le désastre continue pour Ferrari. Pire encore, Ferrari est devenu la risée d’Internet, sans parler du championnat."

"Ferrari est devenue la cible de blagues lamentables. Après avoir rêvé vendredi, Leclerc a vécu un cauchemar pendant le week-end."

"Au fait, Hamilton est venu chez Ferrari pour remporter un huitième titre mondial, pas pour terminer huitième à Bakou. Même une Racing Bulls a devancé les Ferrari."