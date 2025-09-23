Red Bull va adopter une approche ’à haut risque’ pour Verstappen

Max Verstappen est-il de nouveau un candidat sérieux pour le titre mondial en 2025 ?

La question est posée après ses deux victoires consécutives et de mauvaises performances pour McLaren F1 à Monza et Bakou.

Le Néerlandais a réduit son retard au classement sur Oscar Piastri à 69 points, soit 35 points gagnés en deux courses, l’Australien partant à la faute dès le premier tour de la dernière course. Lando Norris s’est rapproché de son équipier, à 25 points.

Pour Verstappen 69 points d’écart cela reste considérable alors qu’il reste sept Grands Prix et trois Sprints soit 199 points maximum à marquer.

C’est pourquoi Red Bull ne se laisse pas emporter par la vague de spéculations selon laquelle le Néerlandais pourrait encore remporter un cinquième titre consécutif. Le directeur de l’écurie McLaren, Andrea Stella, a qualifié Verstappen de "concurrent très sérieux".

Et son pilote, Lando Norris, n’a pas manqué de souligner aux médias que "les autres ont rattrapé leur retard. Red Bull a apporté des améliorations le week-end d’avant en Italie, donc ils sont clairement performants et leur rythme de course est solide."

"Mais ils ont quand même remporté pas mal de courses cette année. Ce n’est pas une surprise. Ils se sont améliorés dans certains domaines. C’est une équipe gagnante depuis plusieurs années. Nous savions qu’ils pouvaient être une menace."

Le directeur de Red Bull Racing, Laurent Mekies, relativise cette pression mise par McLaren.

"Je vais vous dire comment nous voyons les choses," dit le Français après la course en Azerbaïdjan.

"Nous prenons vraiment les courses une par une, donc nous ne regardons pas le classement du championnat. Nous ne le regardons même pas du point de vue des constructeurs."

"Oui, c’est agréable de regarder la bataille pour la deuxième place du championnat des constructeurs, mais nous avançons étape par étape, en termes de compréhension de la voiture, en termes de temps au tour."

"Nous avons obtenu de bonnes réponses à Monza, bien sûr. Nous avons obtenu de bonnes réponses à Bakou. Nous sommes également conscients qu’il s’agit de deux circuits très, très spécifiques."

"Nous n’abordons donc pas la prochaine course en regardant l’écart qui nous sépare des autres, mais Singapour va être un défi différent. Singapour est un circuit historiquement très difficile pour l’équipe. Comment allons-nous l’aborder ? Comment appliquer ce que nous avons appris ? Dans quelle mesure pensons-nous pouvoir s’en sortir là-bas, et quel risque sommes-nous prêts à prendre ?"

"Ensuite, nous reviendrons sur les fameux virages à vitesse moyenne, ces virages où McLaren s’est également montrée extrêmement performante. Si vous vous souvenez de Zandvoort et de Spa, ils étaient bien plus forts que tous leurs concurrents."

"Nous allons donc aborder chaque course, en nous concentrant sur nous-mêmes pour mieux comprendre la voiture, en y apportant notre contribution et nous verrons où cela nous mènera."

"Et nous essayons d’adopter une approche à haut risque, afin d’apprendre autant que possible à la fin de la saison en premier lieu, et cela prévaut sur les discussions concernant le championnat ou quoi que ce soit d’autre."

"Cette approche est de toute façon nécessaire car l’écart entre Max et Oscar est important. Nous ne pouvons pas compter sur des fautes de McLaren trop souvent."

C’est une approche que Verstappen approuve.

"Je ne me fie pas à l’espoir. Il reste sept manches mais 69 points, c’est beaucoup. Donc personnellement, je n’y pense pas."

"Je prends les courses les unes après les autres, comme je l’ai fait pratiquement toute la saison : j’essaie simplement de faire de mon mieux, de marquer le plus de points possible. Et après Abu Dhabi, nous saurons où nous en sommes."