Tensions contractuelles entre Russell et Wolff : Mercedes F1 ironise sur une date limite

Le patron de Mercedes F1, Toto Wolff, a tenu à calmer les spéculations concernant son effectif pour 2026, George Russell et Kimi Antonelli n’ayant toujours pas signé de contrat.

Le Britannique serait toujours en désaccord sur plusieurs points avec l’Autrichien concernant la durée du contrat notamment, Russell souhaitant un contrat sur plusieurs années de manière ferme alors que Wolff souhaite continuer sur du 1+1, une année ferme et une autre en option.

Concernant ces tensions contractuelles, Toto Wolff se veut rassurant et se permet même une dose d’humour.

"Tout va s’arranger," assure Wolff après le GP d’Azerbaïdjan, où Russell a terminé deuxième derrière Max Verstappen malgré une maladie tout au long du week-end.

"Le contrat, cela doit être fait avant les essais hivernaux, sinon nous devrons faire appel à quelqu’un d’autre," ajoute-t-il avec ironie lorsqu’on lui a demandé quelle était la date limite.

Par ailleurs, les négociations contractuelles de Russell seraient aussi retardées pour des raisons financières mais aussi en raison de sa charge de travail en dehors des circuits. Le Britannique souhaite réduire le nombre de journées consacrées aux sponsors et aux médias, en particulier s’il ne signe qu’une prolongation d’un an.

Le pilote Ferrari Charles Leclerc a expliqué pourquoi ces conditions peuvent être cruciales.

"C’est une discussion à avoir pour le contrat, mais la négociation relève du bon sens. Nous ne le faisons pas parce que nous ne voulons pas le faire, mais parce que cela peut affecter nos performances, car nous sommes tellement occupés que, très souvent, nous sommes fatigués lorsque nous remontons dans la voiture."

"Le plus important, c’est que le pilote soit dans la meilleure forme possible lorsqu’il prend la piste."

Wolff a en tout cas particulièrement félicité Russell, qui a terminé deuxième malgré son état de santé précaire. Mais il a également défendu Antonelli qui a terminé quatrième.

"Kimi s’est bien consolidé. Il n’est pas content de ne pas être sur le podium, mais c’étaient des points importants pour l’équipe."

Pour la première fois, Wolff avait publiquement qualifié la performance d’Antonelli de décevante à Monza, mais il a déclaré qu’il se réjouissait de la réaction de son protégé.

"J’ai essayé d’être honnête. C’est pourquoi ce rebond est satisfaisant. Cela tient en partie au fait qu’il n’a que 19 ans. Il faut le prendre à part et lui dire ce que l’on attend de lui."

Dans le même temps, Wolff a confirmé que la Mercedes W16 ne bénéficierait d’aucune mise à jour supplémentaire.

"Nous continuons à travailler à 100% sur la voiture de l’année prochaine. Je ne dirais pas que nous sommes dans une mauvaise situation. C’est simplement parce qu’une écurie de course a toujours la capacité de trouver de nouveaux moyens d’améliorer les performances de la voiture, même sans recourir à des mises à jour."

Dans une perspective plus large, il a admis que la saison avait été inhabituelle.

"C’est fou, n’est-ce pas ? Si George avait pris le départ un peu plus en avant, nous aurions pu nous battre pour la victoire. Ensuite, McLaren et Ferrari n’ont pas été performantes. C’est étrange de voir à quel point les choses peuvent changer au cours d’une année."