Bearman termine sixième après ’une course parfaite’ au Brésil

Oliver Bearman a réussi sa quatrième entrée dans les points consécutive grâce à une sixième place obtenue au Grand Prix du Brésil. Le pilote Haas F1 est heureux d’avoir converti un bon rythme et une huitième position sur la grille en un nouveau bon résultat.

Remonté 11e du championnat des pilotes à seulement trois points du neuvième, il permet surtout à Haas de revenir à deux points seulement de la septième place du classement des constructeurs.

"Je suis très heureux. Honnêtement, je pense que nous avons réalisé une course parfaite, c’était le meilleur résultat possible, même si nous avons eu un peu de chance avec les abandons. Nous avions un bon rythme, une bonne stratégie, et nous avons également réussi quelques dépassements, ce qui n’est en fait pas très amusant car cela ajoute un peu de risque" note Bearman.

Après sa quatrième place au Mexique, le Britannique est satisfait de sa série en course : "Le Mexique a été une petite surprise, mais continuer sur cette lancée avec une sixième place est très gratifiant, et nous avons désormais une excellente opportunité pour les trois dernières courses."

Esteban Ocon a connu une crevaison en début de course mais après toute neutralisation, et cela a ruiné sa course, terminée en 12e place avec un bon rythme. Le Français pense qu’il aurait pu faire encore mieux.

"J’aurais pu terminer beaucoup plus haut aujourd’hui si je n’avais pas crevé dans les premiers tours, et malheureusement, cela s’est produit juste après la fin de la VSC et la reprise de la course" a déclaré Ocon.

"À la fin, je me battais pour un point avec un groupe de pilotes, et ça s’annonçait bien, mais malheureusement, il me manquait quelques tours. J’ai senti que nous progressions, nous avions un bon rythme, mais la chance n’était pas de notre côté aujourd’hui."