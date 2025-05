Un troisième candidat émerge pour détrôner le président de la FIA

Un autre rival potentiel à Mohammed Ben Sulayem pour la présidence de la FIA, l’instance dirigeante de la Formule 1, pourrait émerger.

L’ancien pilote de F1 Alex Wurz a rejoint Carlos Sainz père sur la liste des intéressés par le poste et pourrait se présenter aux élections de décembre.

Wurz, 51 ans, déjà impliqué au sein de la FIA, codirecteur de l’Association des pilotes de Grand Prix, commentateur à la télévision autrichienne ORF et impliqué dans une entreprise de construction de circuits, est incité à se présenter par un nombre croissant de personnes.

Ben Sulayem est une figure de plus en plus clivante dans le paddock de la F1 et au sein de la fédération parisienne qu’il dirige, alors qu’il préside à un exode alarmant de personnalités clés de la FIA.

Outre le père et homonyme du pilote Williams Carlos Sainz, un autre nom lié aux élections présidentielles de la FIA de décembre est celui de l’ancien directeur d’écurie de F1, David Richards.

De plus en plus de personnes soutiennent la nomination de l’ancien vainqueur du Mans Alexander Wurz à la tête de l’instance dirigeante du sport automobile mondial.

L’ancien pilote de Benetton, McLaren et Williams a déjà obtenu le soutien du champion du monde 1996, Damon Hill.

"C’est un expert absolu, il a des connaissances et il accorde une grande importance à la sécurité des pilotes," aurait déclaré le Britannique.

"Wurz à la présidence de la FIA ? Ce serait le poste idéal pour lui."

Quant à la candidature de la légende du rallye Sainz père, son fils révèle que son père n’a pas encore pris de décision définitive.

"Il est intéressant de constater que ce n’est pas lui qui a eu cette idée," a déclaré le pilote Williams.

"De nombreuses personnes dans le paddock ont ​​progressivement pris cette idée en considération, l’ont approché et lui ont proposé cette option. Il y réfléchit actuellement."

"Il n’a pas encore constitué de liste ni d’équipe, mais selon sa vision des choses, il acceptera ou non."