Verstappen snobe la projection du film officiel de la F1 réservée aux pilotes

Max Verstappen a snobé la projection privée à Monaco du nouveau long-métrage « F1 » avec Brad Pitt.

18 des 20 pilotes – Lance Stroll (Aston Martin) brillait aussi par son absence – étaient présents dans une salle de cinéma monégasque hier soir, la plupart respectant la consigne de porter la tenue de l’équipe.

Les deux pilotes Ferrari et Fernando Alonso portaient toutefois des vêtements décontractés.

Mais le quadruple champion du monde et vainqueur à Imola, Verstappen, est allé encore plus loin pour montrer son désintérêt : il était au volant de son simulateur, dans son appartement monégasque voisin, au même moment et a diffusé sa course sur les réseaux.

Son nouveau pseudo Twitch est « FranzHermann69 », un clin d’œil amusant au pseudonyme qu’il a utilisé lors de son récent essai en GT3 au volant d’une Ferrari sur la Nordschleife.

Récemment, Verstappen a admis avoir refusé de jouer dans plusieurs scènes du film « F1 » – coproduit par Lewis Hamilton – avec l’icône hollywoodienne Brad Pitt.

"Ce n’est pas quelque chose qui m’enthousiasme vraiment," a dit le Néerlandais.

"Nous en avons discuté," a ajouté Verstappen, faisant référence à l’invitation à de multiples apparitions, "mais finalement, ça n’a pas eu lieu. Mais ce n’est pas grave. Ce n’est pas pour ça que je suis là."

Le vainqueur de 65 Grands Prix évoque de plus en plus la distinction nette qu’il entretient entre son travail en Formule 1 et sa vie privée.

"Dès que je quitte le paddock, je n’y pense plus. Je suis occupé. Cela me tient à l’écart des ragots et des événements potentiels. Je ne suis pas intéressé."