McLaren F1 est prête à risquer le titre pilotes pour l’équité entre Norris et Piastri

Zak Brown n’a aucun problème avec l’idée de voir McLaren F1 perdre le championnat des pilotes si cela peut permettre à l’équipe de ne pas donner de consignes entre Lando Norris et Oscar Piastri.

Le PDG du team de Woking confirme que le classement constructeurs est la priorité et qu’il préfère laisser se battre ses pilotes.

"Le meilleur moyen de gagner le championnat des constructeurs est de terminer premier et deuxième du championnat des pilotes, et c’est ce que nous essayons de faire" a déclaré Brown à PlanetF1.

"Et ensuite, la façon de laisser les pilotes décider qui est premier et deuxième est de les traiter pleinement, équitablement, de manière transparente."

"Vous remarquerez que lors de la dernière course [Imola], Oscar est sorti premier en Q3. La course précédente, Lando était sorti premier en Q3. Lorsque des améliorations seront apportées, si l’un d’entre eux en bénéficie un week-end - parce que nous ne pouvons pas fournir les deux - alors l’autre en bénéficiera l’autre week-end, et vice versa."

Avec une telle équité, McLaren offre les mêmes chances à ses deux pilotes : "Pour nous, c’est une chose assez facile à gérer. Nos pilotes ne demandent pas de favoritisme, ils demandent de l’équité, et c’est ce qu’ils obtiennent. Je pense qu’ils sont très à l’aise : que le meilleur gagne."

"J’espère que nous leur donnons une voiture dans un environnement où à la dernière course, ils sont tous les deux en compétition, et qu’ils n’ont pas pris de points l’un à l’autre au point de laisser Max Verstappen ou quelqu’un d’autre s’en emparer. Mais si c’est le cas, alors celui qui gagnera le championnat des pilotes aura fait un meilleur travail."

Et si cela doit coûter le titre pilotes à l’équipe, Brown est prêt à faire ce sacrifice : "Je suis à l’aise avec cela. Je suis à l’aise avec cela parce que l’autre scénario est le suivant : comment retirer du championnat un pilote qui est en compétition pour le championnat ? Ce n’est pas correct du tout."

"Si vous avez un deuxième pilote qui n’est pas en compétition pour le championnat, alors je comprends ; comme sacrifier la qualification de Yuki Tsunoda parce qu’il donne un coup de main à Max ou quoi que ce soit d’autre. Je comprends que l’on compromette la deuxième voiture chez Red Bull parce qu’elle n’est pas en lice pour le championnat des pilotes."

"C’est donc une décision facile à prendre. Mais lorsque vous avez deux pilotes premier et deuxième au championnat, séparés par moins d’une deuxième place, comment pouvez-vous envisager d’en rétrograder un dans un rôle de soutien ? Il n’y a aucune chance que nous le fassions."

Les choses peuvent encore changer

La situation n’est pas arrêtée définitivement, et l’Américain assure que lui et Andrea Stella reviendront sur leur décision si Norris ou Piastri se mettent soudainement à battre régulièrement leur équipier et à s’envoler au championnat.

"Notre point de vue est que, jusqu’à ce qu’il devienne clair qu’un pilote a nettement plus de chances qu’un autre, ce que nous avons fait l’année dernière, nous n’allons jamais favoriser un pilote lorsque les deux se battent pour le championnat. Maintenant, du point de vue du championnat des constructeurs, cela ne profite qu’à nous."

"Évidemment, du point de vue des pilotes, on peut dire que Max bénéficie d’un soutien à 110 %, donc il obtient probablement quelques points supplémentaires parce que son coéquipier est là pour le soutenir, alors que nos gars peuvent se retirer des points l’un à l’autre - ce qui est exactement ce qui s’est passé en 2007 lorsque nous n’avons pas gagné le championnat."

La référence à 2007 rappelle l’année où Kimi Räikkönen avait 17 points de retard à deux courses de la fin de saison, avec 20 unités à distribuer, et qu’il a réussi à battre Fernando Alonso et Lewis Hamilton, qui étaient en guerre chez McLaren. Mais Brown pense que ni Norris ni Piastri ne voudraient de l’aide de l’équipe.

"Nos pilotes veulent gagner en battant leurs 19 concurrents. Il y a donc aussi un aspect, jusqu’à ce que vous arriviez à un point où c’est clair, et je suis optimiste et j’espère que cela n’arrivera pas, je préférerais avoir deux pilotes qui se battent pour un championnat plutôt que d’en avoir un qui joue une règle de soutien."

"Mais nos pilotes ont tous deux déclaré qu’ils voulaient gagner le championnat en battant tout le monde, y compris leur coéquipier. Je pense qu’ils sont moins intéressés par la victoire parce que nous avons mis un coéquipier à terre."