Un pilote de F1 cité dans une affaire de réseau d’escortes à Milan

Une enquête judiciaire lancée à Milan mentionne l’implication présumée d’un pilote de Formule 1 non identifié dans une affaire liée à un réseau d’escortes, selon plusieurs médias italiens.

D’après La Gazzetta dello Sport, les procureurs ont mis au jour des conversations téléphoniques interceptées dans lesquelles un suspect évoque explicitement un pilote de F1.

"J’ai un ami, un pilote de Formule 1, qui arrive à Milan ce soir et qui veut une fille," aurait-il déclaré.

Cet échange, consigné dans des documents judiciaires, remonterait au 18 février 2026, une date qui coïncide cependant avec les essais de pré-saison organisés à Bahreïn, laissant douter qu’il puisse s’agir d’un pilote présent sur la grille actuelle.

Le quotidien Il Fatto Quotidiano apporte des précisions supplémentaires sur cette même conversation. Le suspect aurait ainsi demandé : "Peux-tu lui en trouver une adaptée ?", avant de recevoir la réponse suivante : "Je vais lui envoyer une Brésilienne."

L’enquête porte sur une société d’événementiel soupçonnée d’organiser des offres de divertissement nocturne pour une clientèle aisée, comprenant notamment des sportifs de haut niveau et des joueurs de Serie A.

Dans un communiqué, le parquet de Milan a indiqué que "l’enquête a permis de recueillir une quantité considérable de preuves contre les suspects", affirmant qu’ils agissaient "de concert avec d’autres membres de l’organisation, y compris des escortes et des chargés de relations publiques".

Toujours selon les autorités, "au moins cinquante" clients de premier plan seraient impliqués, bien que leurs identités aient été expurgées des documents officiels à ce stade.

Quatre personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire, pour des chefs d’accusation incluant l’aide et l’incitation à la prostitution ainsi que le blanchiment d’argent. L’enquête est menée conjointement par le parquet de Milan et la police financière italienne.