Williams profite de la trêve pour corriger le tir selon Vowles

James Vowles veut transformer une entame de saison compliquée en levier de progression. Le directeur de Williams estime que la trêve imprévue du mois d’avril en Formule 1 offre à son écurie une occasion idéale de démontrer ses "valeurs" après trois premières courses difficiles en 2026.

La FW48 a en effet souffert d’un manque de compétitivité depuis le début de l’exercice, avec un excès de poids figurant parmi les principaux handicaps rencontrés par l’équipe britannique. Jusqu’ici, le seul résultat notable reste une neuvième place décrochée par Carlos Sainz en Chine, dans une course marquée par des soucis chez plusieurs concurrents. Un bilan insuffisant pour une structure qui avait terminé cinquième du championnat du monde la saison passée, et qui n’occupe actuellement que la neuvième position, devant seulement Cadillac et Aston Martin.

Dans ce contexte, la pause forcée provoquée par l’annulation des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite, en raison de la guerre en Iran, a été mise à profit pour réagir en profondeur.

"Le début de saison n’a pas été celui que nous souhaitions," a reconnu Vowles dans un message publié sur LinkedIn. "Une des choses que cela nous a montré, c’est que la manière dont une équipe réagit face aux défis en dit plus sur elle que la façon dont elle gère les victoires, les podiums et son ascension au sommet."

Le Britannique insiste sur l’importance des principes fondateurs de Williams dans cette période délicate.

"Chez Williams F1, nous parlons chaque jour de responsabilité et de résilience, si vous traversez notre usine ou le stand, vous les verrez affichées sur les murs. Cette pause est le moment où ces valeurs doivent se traduire concrètement."

Sur le plan technique, l’écurie s’est concentrée en priorité sur la réduction du poids de la FW48, tout en intensifiant son travail d’analyse et de développement.

"Ces dernières semaines, nous nous sommes réunis pour analyser les données, accélérer la recherche et la simulation, et affiner notre approche pour le reste de la saison," a détaillé Vowles. "Nos pilotes sont de retour dans le simulateur, et les mécaniciens travaillent sur les entraînements aux arrêts aux stands."

L’effort est global et touche tous les domaines de performance, avec un accent particulier sur le problème majeur identifié.

"Du côté du développement, nous poussons fort sur tous les aspects, et surtout sur le poids de la voiture."

Conscient que les progrès ne seront pas immédiats ni spectaculaires, Vowles reste néanmoins déterminé à enclencher une dynamique positive dès la prochaine manche.

"Chaque heure de cette période a un objectif. Miami sera l’occasion de montrer notre prochaine étape en avant."

"Nous savons que nous ne serons pas encore au niveau final attendu mais nous avons hâte de progresser et de retourner en piste."