Un bouton, une pénalité : Bottas piégé par sa Cadillac F1 à Miami !

Le Grand Prix de Miami a offert un nouvel exemple des difficultés de jeunesse rencontrées par Cadillac en Formule 1, avec un incident inhabituel impliquant Valtteri Bottas, victime d’un problème technique pourtant bien identifié par l’équipe.

Le pilote finlandais a terminé 18e, à deux tours du vainqueur, après avoir écopé d’une pénalité de passage par la voie des stands pour excès de vitesse dans la voie des stands. Les commissaires de la FIA ont en effet sanctionné Bottas, flashé à 89,5 km/h, soit 9,5 km/h au-dessus de la limite fixée à 80 km/h. Un dépassement très important et inhabituel en F1, à moins d’avoir un problème technique.

Interrogé sur cet incident, Bottas a expliqué qu’il était lié à un défaut des commandes situées sur le volant de sa monoplace Cadillac.

"Comme je l’ai dit après la course, j’ai appuyé sur le bouton du limiteur de vitesse dans la voie des stands, mais apparemment pas assez fort," a-t-il confié.

"Nous manquons encore de sensibilité et de retour d’information sur certains boutons, donc c’est un autre domaine sur lequel nous travaillons."

Relancé sur la facilité à résoudre ce souci, Bottas s’est voulu pragmatique.

"C’est un problème connu et déjà signalé par Checo (Perez) et moi. Ils sont trop durs à presser. Nous n’avons simplement pas encore les nouveaux boutons. Donc, espérons que ce sera le cas dès la prochaine course."

"C’est l’une des choses qui arrivent quand on débute en tant que nouvelle équipe."

Toujours à la recherche de ses premiers points en 2026, Bottas n’a pour l’instant pas fait mieux qu’une 13e place lors du Grand Prix de Chine. Pourtant, le vainqueur de 10 Grands Prix refuse de céder à la frustration, assumant pleinement les difficultés rencontrées.

"Ce n’est pas de la frustration, c’est ce à quoi je m’attendais," a-t-il insisté.

"Je savais que ce serait des moments difficiles. C’était une course compliquée. Après les qualifications, je me sentais plutôt bien avec les pneus neufs, mais dès que les pneus se dégradent, le rythme était assez mauvais, aussi comparé à Checo. Donc je dois analyser cela."

Le pilote pointe également certaines faiblesses structurelles.

"Je pense que nous avons toujours un peu de mal avec la qualité de certaines pièces. Il y a beaucoup de choses à analyser de ce côté aussi."

À Miami, Cadillac avait pourtant introduit son premier package d’évolutions majeur en Formule 1. Celui-ci comprenait plusieurs nouveautés aérodynamiques et mécaniques, avec notamment un fond plat révisé au cœur des modifications.

Malgré un bilan encore irrégulier, Bottas estime que les premiers signaux sont encourageants pour la structure américaine.

"Il y a beaucoup de domaines cachés dans lesquels nous progressons. Le rythme semblait parfois un peu meilleur ce week-end, parfois non. Mais je pense que les évolutions ont fonctionné," a-t-il expliqué.

"Toutes les pièces que nous avons installées ne sont pas identiques, donc il y a un certain manque de cohérence, mais globalement, cela s’améliore et j’espère que nous franchirons une nouvelle étape à Montréal."