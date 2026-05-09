Russell doit rapidement sortir de sa situation ’inconfortable’

David Coulthard pense que George Russell se trouve dans une position inconfortable alors que son coéquipier chez Mercedes F1, Andrea Kimi Antonelli, continue de creuser son avance en tête du championnat, après avoir enchaîné trois victoires.

Le Britannique qui avait entamé la saison 2026 comme le grand favori pour le titre de F1, accuse un retard de 20 points sur Antonelli au championnat du monde après une troisième défaite consécutive face à son jeune coéquipier lors des quatre premières courses de la saison.

"Il est arrivé à maturité" a déclaré Coulthard dans le podcast Up To Speed. "Il n’en est peut-être qu’à sa deuxième saison en Formule 1, mais il a dû gérer non seulement la pression d’avoir Lando prêt à bondir, mais il a aussi eu des difficultés techniques avec les palettes de changement de vitesse, ce qui entraînait des rétrogradages irréguliers."

"Et il a été calmé par son ingénieur Bono alors qu’il haussait le ton en essayant de comprendre quel était le problème. Et je suis sûr qu’ils auront une discussion à ce sujet après coup également car, au final, le problème est le problème. Vous devez simplement transmettre l’information à l’équipe et ils essaieront de trouver une solution pour vous."

"Je pense donc qu’il est absolument arrivé à maturité. Il a tout à fait gagné le droit de mener ce championnat du monde. Et l’attente désormais, et ce sera inconfortable pour George, est qu’il dirige l’équipe, et c’est clair dans les résultats."

"Maintenant, George a l’expérience, il a la qualité, il a toutes les compétences pour pouvoir reprendre les rênes. Ils ne peuvent pas gagner tous les deux. Quelqu’un doit être premier. Quelqu’un doit être deuxième."

"Et pendant qu’ils essaient de résoudre cela, regardez où en était McLaren. Regardez les progrès de Ferrari et Red Bull. Il est difficile de gagner dans ce qui est perçu comme la meilleure voiture. Il y a eu de nombreux exemples où des gens n’y sont pas parvenus."

Coulthard estime que la pression ne fera que pour Russell, à moins qu’il ne parvienne à redresser rapidement la situation : "Je pense que ce qui est tout à fait clair, c’est que plus cela dure, plus la pression monte pour George, car il est plus expérimenté, c’est clairement un pilote rapide et il a gagné des Grands Prix."

"En ce moment, il a rencontré une version plus jeune de lui-même, qui jouit d’une liberté totale, pour qui tout est nouveau et excitant, et qui ne s’est pas encore installé dans ce style de vie de la Formule 1 avec les bagages qui l’accompagnent, les bateaux, les voitures et toutes ces choses amusantes qui sont des distractions. Vous avez besoin de distractions positives dans la vie, mais certaines seront de petites distractions agaçantes. Nous devrons donc voir comment il rebondit."