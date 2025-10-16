Norris révèle ’des répercussions pour moi’ après son accrochage avec Piastri

A Austin aujourd’hui, Lando Norris a révélé aux médias dans le paddock qu’il y aurait "des répercussions pour moi jusqu’à la fin de la saison" suite au contact au premier tour avec son équipier chez McLaren et rival pour le titre, Oscar Piastri, lors du Grand Prix de Singapour.

Cependant, ni Norris ni Piastri, qui sont séparés par 22 points en tête du championnat des pilotes à six courses de la fin avant le Grand Prix des États-Unis ce week-end, n’ont précisé la nature de ces répercussions.

Dans un rebondissement inattendu deux semaines après l’incident survenu dans le premier tour de la dernière course, qui a vu les deux McLaren se percuter après que le Britannique ait initialement touché Max Verstappen devant eux, Norris a déclaré : "Les faits ont été examinés avec l’équipe et il y a et il y aura des répercussions pour moi jusqu’à la fin de la saison."

"Ce n’est pas comme si je m’en étais tiré à bon compte, mais c’était aussi un incident mineur qui aurait pu être évité."

"Comme je l’ai dit après la course, je ne peux pas me permettre d’entrer en collision et de provoquer un incident comme celui-ci, car je mets autant en péril mon championnat que mes adversaires en prenant des risques."

"Bien sûr, cela a eu des répercussions pour moi, mais sinon, notre engagement et notre façon de courir sont les mêmes que d’habitude."

Norris reconnait donc sa responsabilité mais se défend aussi d’être trop agressif.

"La dernière chose que je souhaite, c’est que quelque chose comme ça se produise et provoque ce genre de discussions controversées après une course. Et en même temps, je prends autant de risques de me mettre hors course que ceux que je prends face à mes adversaires, qu’il s’agisse d’Oscar ou de n’importe qui d’autre. C’est donc clairement quelque chose que je veux éviter."

"Depuis mes débuts en Formule 1, l’une de mes forces a été d’éviter les contacts en général et de rester dans la course, entre autres. Je pense qu’une chose que nous avons toujours bien faite en tant qu’équipe, c’est d’utiliser et de faire évoluer le cadre dont nous disposons pour permettre aux deux pilotes de se faire confiance mutuellement et de faire confiance à l’équipe. C’est en grande partie pour cela que nous sommes une équipe plus forte que toutes les autres."

Piastri a déclaré que son coéquipier avait "pris ses responsabilités" pour l’accrochage lors des discussions avec l’équipe après le week-end de course à Singapour.

"Les discussions après Singapour ont été très productives avec toutes les personnes concernées."

"La conclusion était que ce qui s’est passé à Singapour ne correspond pas à la façon dont nous voulons courir en tant qu’équipe et, en fin de compte, Lando en a assumé la responsabilité. C’est donc du passé maintenant et les règles ne changeront pas pour autant."

"En fin de compte, nous avons mis en place ce cadre pour une raison et il n’y a aucune raison de le modifier maintenant. La question a été réglée."

Lorsqu’on lui a demandé à quelles répercussions Norris faisait référence, Piastri a répondu : "Je ne peux pas dire quelles sont les répercussions, c’est à l’équipe d’en parler si elle le souhaite."

Piastri s’est dit "très heureux qu’il n’y ait ni favoritisme ni partialité" au sein de McLaren.

Lorsqu’on lui a demandé si le fait que Norris assume ses responsabilités signifiait que McLaren avait eu tort de ne pas échanger de positions comme il l’avait demandé, Piastri a répondu : "Dans une situation en direct, il est très, très difficile d’analyser cela, et il est également très difficile d’évaluer si l’échange aurait été la bonne chose à faire dans ce scénario."

"Nous avons donc pris le temps de réfléchir et d’en discuter, une fois la tension retombée, et nous avons analysé ce qui s’était passé en nous appuyant sur quelques données supplémentaires et d’autres éléments de ce type."

"Je ne pense pas qu’on puisse vraiment dire ce qui aurait été juste de faire pendant la course, mais en fin de compte, la responsabilité a été attribuée à Lando après coup."

"Toute décision avait une raison valable même si ce n’est pas toujours évident pour le pilote dans le cockpit de comprendre pourquoi une décision a été prise ou non."

"Je ne m’attends pas à ce que cela soit corrigé sur la piste à chaque fois. Mais en fin de compte, nous savons comment nous sommes censés courir, et si nous ne le faisons pas, il y a des conséquences. Pour moi, il est clair que ce qui s’est passé n’était pas intentionnel. Je pense que c’était juste une légère erreur de jugement."

Norris s’est également opposé à l’idée qu’il était impossible de garantir l’équité dans une lutte pour le titre au sein d’une même équipe, estimant que les gens accordent trop d’importance aux soi-disant règles Papaya.

"En interne, c’est assez simple. De l’extérieur, on pourrait penser qu’il y a énormément de règles et tout un tas de choses à respecter. Ce n’est pas le cas. Il y en a très peu. Et c’est très simple. Les gens aiment beaucoup en parler, le mentionner souvent et dire que c’est ceci ou cela. Il y a très peu de choses, c’est très simple et je pense que nous comprenons toujours ce qu’il faut faire. Comme Andrea (Stella) le dit souvent, nous avons toujours le droit de le remettre en question."

"Nous n’allons jamais simplement nous contenter d’accepter ce que l’équipe veut faire ou ce qu’elle pense être correct, car je pense que c’est dans la nature même d’un pilote de course de se défendre. De mon côté comme de celui d’Oscar, nous allons toujours remettre cela en question, même si c’est unilatéral ou non."

"Je comprends que beaucoup de gens aient des opinions différentes et pensent que d’autres choses sont peut-être justes, mais je reste convaincu, tout comme Andrea, Oscar et nous tous, que notre approche est meilleure que celle des autres."