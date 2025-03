Tsunoda se sent prêt à remplacer Lawson chez Red Bull Racing

Yuki Tsunoda était assez énervé pendant l’hiver de ne pas avoir été choisi pour remplacer Sergio Perez chez Red Bull Racing.

Et maintenant que Liam Lawson est déjà sous forte pression, le pilote Racing Bulls ne laisse pas passer sa probable chance de bénéficier du baquet de l’équipe autrichienne en se déclarant prêt et en bonne forme pour devenir l’équipier de Max Verstappen.

Alors que Red Bull va tenir une réunion d’urgence (de crise ?) cette semaine, et que Christian Horner n’a pas exclu la possibilité d’un changement de duo avant le Grand Prix du Japon dans deux semaines, Tsunoda s’est mis en avant.

"Je l’ai dit samedi, je suis prêt à 100%. C’est toujours le cas," a-t-il confié à nouveau après la course, interrogé sur les spéculations sur Lawson.

"Je n’ai pas piloté cette voiture [la RB21], donc je ne comprends pas pourquoi Liam est en difficulté."

"J’ai en référence la RB20 que j’ai pilotée à Abu Dhabi lors des essais d’après-saison. Je n’ai pas piloté avec Max ce jour-là, donc je ne connais évidemment pas la différence de rythme entre moi et Max."

"Personnellement, je n’ai pas ressenti de problème à Abu Dhabi. En tant que pilote, on s’attend toujours à devoir piloter différemment. Et j’étais bien dans la RB20. Je suis en bonne forme."

Pour l’instant Tsunoda reste un pilote Racing Bulls et se prépare pour sa course à domicile à Suzuka.

L’an dernier, Tsunoda a marqué des points au Grand Prix du Japon pour la première fois, un exploit qu’il espère rééditer cette fois-ci.

"Évidemment, les caractéristiques de la piste sont différentes à Suzuka. On ne sait jamais, avec ce genre de voiture, tout peut arriver. Mais je suis toujours enthousiaste. Je pense que le rythme de base de notre F1 est bon, il faut donc bien se préparer et, avec un peu de chance, on pourra marquer des points."