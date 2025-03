Lawson réagit à la possible perte de son baquet Red Bull dès Suzuka

Liam Lawson admet qu’il craint de perdre son baquet chez Red Bull après un nouveau week-end de Grand Prix décevant en Chine.

Après s’être qualifié dernier pour le Sprint F1 et pour la course du dimanche, le Néo-Zélandais n’a marqué aucun point.

Sa différence de performance avec Max Verstappen en termes de performance pure est aussi très inquiétante, beaucoup plus que ne l’était l’écart entre Sergio Perez et le Néerlandais l’an dernier.

Cela a amené le Dr Marko et Christian Horner à ne pas exclure un changement de pilote rapidement. Yuki Tsunoda aurait la préférence a priori mais Marko n’excluait pas non plus Isack Hadjar, qui est déjà dans les chronos du Japonais. Cependant l’expérience de Tsunoda pour aider Red Bull, à vitesse égale, devrait faire la différence en cas de changement.

Une réunion de crise a été programmée à Milton Keynes cette semaine et Max Verstappen a été prié d’y assister également, sous réserve qu’il ne devienne pas Papa dans les jours qui viennent.

Avant de quitter le paddock de Shanghai, Lawson a été interrogé sur ces spéculations.

"Que dire que je n’ai déjà dit. Je n’ai pas le temps de tester la voiture et de m’y habituer, mais la saison est déjà lancée et nous perdons des points à chaque course. C’est ce que j’ai voulu dire quand je dis que je n’ai pas le temps."

"Mais je ne suis pas stupide. Je sais que je suis là pour performer, et si je ne le fais pas, je ne serai plus là. Je me concentre donc sur l’apprentissage de la voiture le plus rapidement possible."

"Nous ne sommes pas satisfaits, aucun de nous n’est satisfait, je ne vois pas ce que vous voulez que je dise de plus."

Quand on lui a ensuite demandé s’il serait plus rapide au volant de la Racing Bulls, ce que Max Verstappen a déclaré, Lawson a simplement répondu : "Je ne pense pas que cela ait d’importance, honnêtement, j’ai besoin d’être rapide au volant de cette voiture."

Lawson a également entendu les commentaires de Tsunoda sur son potentiel passage chez Red Bull, disant pendant le week-end qu’il se sentirait "100% prêt" pour Suzuka si on lui demandait. Lawson a répondu sèchement à son ancien coéquipier.

"Il peut dire ce qu’il veut, honnêtement. J’ai couru avec lui pendant des années, en catégorie junior, et je l’ai battu, et je l’ai fait aussi en F1. Il peut donc dire ce qu’il veut, mais c’est évidemment extrêmement difficile. Ce n’est pas quelque chose que j’apprécie, et honnêtement, je travaille aussi dur que possible."