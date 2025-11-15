Hamilton salue le ’travail fantastique’ de Colapinto et loue son caractère

Lewis Hamilton a récemment salué le talent et la personnalité de Franco Colapinto, qui vient d’être prolongé chez Alpine F1. Malgré des débuts difficiles cette saison et l’absence de points de l’Argentin, l’écurie a choisi de lui renouveler sa confiance pour 2026, année marquée par l’arrivée d’un nouveau règlement technique et moteur.

Cette décision, officialisée lors du Grand Prix du Brésil, met fin aux rumeurs entourant son avenir. Colapinto, qui restera avec Pierre Gasly dans une Alpine désormais motorisée par Mercedes, a conquis le respect de figures majeures du paddock, à commencer par Hamilton.

"Je trouve qu’il fait un travail formidable" a déclaré Hamilton à propos de Colapinto. "Mais avant tout, c’est un garçon vraiment adorable. Nous avons pris le même vol pour rentrer, je crois que c’était après un test. Ou peut-être après la course à Barcelone. Et nous avons eu une conversation très agréable."

"C’est quelqu’un de très sympathique, ce qui est agréable à voir. Et il a beaucoup de poids sur les épaules, vous savez. Ce n’est pas facile quand on arrive en Formule 1, quand les choses sont incertaines. Mais je pense qu’il fait un excellent travail, et je pense qu’il doit simplement continuer à faire ce qu’il fait."

Hamilton salue la nouvelle génération de pilotes, et notamment la classe de débutants en Formule 1 cette année, notamment parce que le contexte dans lequel ils atteignent la catégorie reine n’est pas simple.

"C’est formidable de voir émerger de jeunes talents. Je me souviens être arrivé ici en 2007 et avoir été l’un d’entre eux. C’est une expérience incroyable, mais avant d’arriver ici, on a toutes sortes d’idées préconçues sur ce à quoi cela va ressembler et, le plus souvent, cela ne correspond pas vraiment à ce qu’on avait imaginé."

"Le pilotage, peut-être, mais il y a tout le reste, la pression est énorme, et ces jeunes sont bombardés de questions et, bien sûr, des réseaux sociaux. Mais je pense qu’ils gèrent tous très, très bien la situation."

"J’ai toujours voulu être un pilote qui... même quand je partirai d’ici, je serai toujours quelqu’un qui soutient les jeunes, la jeunesse. Vous savez, on entend tellement de choses négatives de la part de ces gars plus âgés, ces pilotes plus âgés qui, le plus souvent, n’ont pas accompli grand-chose."

"Et je pense que j’aime juste voir ces gars-là, qui gardent la tête baissée, qui font leur travail avec le sourire, qui font ce qu’ils aiment et qui réussissent. Je suis donc très impatient de voir l’évolution de leur carrière."

De son côté, il a aussi essuyé son lot de critiques, notamment d’anciens pilotes ou directeurs, comme Bernie Ecclestone notamment. Mais selon lui, il ne faut pas se laisser avoir par ces bruits et ces critiques.

"J’ai toujours accueilli favorablement la négativité. Je ne réponds jamais, au grand jamais, aux hommes blancs plus âgés qui ont commenté ma carrière et ce qu’ils pensent que je devrais faire. La façon dont vous vous présentez, dont vous vous comportez, dont vous agissez dissipe peu à peu ces préjugés."