Tsunoda pense que ne pas attaquer Lawson était ’la bonne décision’

Yuki Tsunoda a signé son meilleur résultat de la saison et le meilleur avec Red Bull, en terminant sixième du Grand Prix d’Azerbaïdjan. C’est aussi sa meilleure performance depuis 2021, et il révèle qu’il s’est bien amusé en course.

Il a chassé Liam Lawson et sa Racing Bulls en deuxième partie de course mais n’a pas voulu l’attaquer, car il pense que cela lui aurait fait prendre des risques qu’il ne voulait pas prendre face à une voiture de la même maison.

"J’ai pris du plaisir dans le premier relais, et aussi dans le deuxième avec une McLaren derrière moi. J’ai pensé au championnat, pour l’équipe mais aussi pour Max chez les pilotes" a déclaré le pilote japonais.

"J’ai eu des opportunités d’attaquer Liam, mais il y avait des risques de se faire dépasser par la McLaren. En tant que pilote Red Bull, on ne veut pas faire ça, et je pense avoir pris la bonne décision de ne pas le défier. Je pense aussi que je n’avais pas le rythme pour le dépasser de manière confortable."

Tsunoda est impressionné par la manière dont ce circuit très piégeux n’a pas causé de chaos en course. Un calme qu’il attribue au niveau global de la grille, au lendemain de qualifications durant lesquelles les six drapeaux rouges présentés aux pilotes ont été causés par les conditions.

"C’était très différent d’hier, c’est sûr. J’espérais de ne pas avoir de voiture de sécurité avec ma stratégie, j’espérais davantage vers la fin, mais il n’y en a pas eu. Déjà l’an dernier il n’y en avait pas eu beaucoup, je crois que les pilotes s’habituent, et ça montre aussi à quel point le niveau est élevé sur la grille de la Formule 1."

Vendredi, Tsunoda expliquait avoir trouvé un point de progression sur les longs relais, et il confirme aujourd’hui que le travail effectué depuis Monza a payé : "C’est une chose qui me donne plus de confiance pour l’avenir."

"On a fait quelques changements sur la voiture, j’ai eu du soutien de l’équipe, et j’ai fait des efforts sur mes longs relais. J’ai vu la semaine dernière que Max faisait quelque chose de différent par rapport à moi, je l’ai transféré sur le simulateur, et j’ai pu l’essayer ici."

"En EL2, j’ai vu que j’avais fait un bon pas en avant grâce au simulateur. Je ne suis pas encore au niveau auquel j’aimerais être, mais je pense que les changements sur la voiture m’aident, ainsi que quelques changements sur mon pilotage."