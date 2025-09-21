Antonelli déçu de manquer le podium en Azerbaïdjan

Kimi Antonelli a confirmé sa bonne forme des qualifications par un brillant résultat en course lors du Grand Prix de ce dimanche à Bakou.

L’Italien a fini au pied du podium, à la 4e place, juste derrière Carlos Sainz en piste.

Bien entendu, le pilote Mercedes F1 aurait préféré finir 3e et tenir compagnie à son équipier, George Russell, arrivé 2e sur le podium du GP d’Azerbaïdjan.

Il n’en reste pas moins satisfait en cette fin d’après-midi d’avoir montré une bien meilleure performance que ces derniers temps.

"Aujourd’hui, j’ai réalisé un bien meilleur Grand Prix que lors des dernières courses," se félicite l’Italien

"Cela dit, je suis tout de même un peu déçu de ne pas avoir réussi à monter sur le podium. Nous nous rapprochions de Carlos (Sainz) dans les derniers tours, mais je n’ai pas réussi à trouver le rythme nécessaire pour me mettre à portée du DRS et tenter un dépassement. Il a fait un excellent travail, donc félicitations à lui et à Williams."

"Même si j’espérais mieux, le résultat d’aujourd’hui est tout de même honorable et, avec George en deuxième position, c’est une bonne journée pour notre équipe."

"Nous avons gagné beaucoup de points sur Ferrari, ce qui est positif, et nous sommes remontés à la deuxième place du championnat des constructeurs. Le rythme est serré sur l’ensemble du peloton, mais j’espère que nous pourrons poursuivre sur notre lancée de Bakou à Singapour dans deux semaines."