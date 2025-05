Russell admet être dans le flou concernant la hiérarchie attendue à Monaco

George Russell s’attend à ce que la nouvelle règle des deux arrêts au stand ait un impact significatif sur les tactiques déployées par les équipes lors du Grand Prix de Monaco de F1 qui se tiendra ce week-end.

Pour pimenter le spectacle, la F1 a annoncé que tous les pilotes devront effectuer deux arrêts au stand obligatoires lors de la course de 78 tours qui se déroulera dimanche à Monte-Carlo.

En raison du manque d’opportunités de dépassement dans la principauté, la F1 espère que le fait d’obliger les pilotes à effectuer un deuxième arrêt au stand pourrait rendre la course plus divertissante.

En 2024, le vainqueur Charles Leclerc n’avait pas eu besoin de s’arrêter au stand après avoir effectué son changement de pneus sous le drapeau rouge.

Cette année, cela sera évité, car les 20 pilotes seront contraints d’effectuer deux arrêts.

Ce jeudi à Monaco, Russell a expliqué pourquoi cette nouvelle règle pourrait rendre le rythme de course plus important que les années précédentes.

"Nous sommes impatients d’aborder ce week-end, car nous savons que les qualifications ont été un atout pour nous. Nous avons été à un dixième de la pole à de nombreuses reprises, sans toutefois la concrétiser pleinement. Cette stratégie à deux arrêts sera très intéressante à voir."

"Par le passé, tout se résumait aux qualifications et on pouvait gérer les écarts avec les voitures derrière et rester en ordre serré. Je ne pense pas que ce sera le cas ce week-end."

"Le rythme de course n’est donc pas négligeable et nous savons que ce n’est pas un point fort. Alors nous verrons."

Monaco est unique, car il est composé uniquement de virages lents. Au fil des ans, Ferrari a été l’équipe à battre à Monaco. Leclerc a signé la pole en 2021 et aurait dû remporter la course en 2022 sans une mauvaise stratégie. Leclerc a finalement trouvé sa revanche en 2024, remportant la course depuis la pole.

Cependant, la SF-25 étant en difficulté dans les virages lents cette année, Russell ne sait pas quelle équipe sera la meilleure ce week-end.

"Je pense que nous avons probablement été en moyenne la troisième meilleure équipe cette saison, mais être troisième nous a souvent permis de monter sur le podium ou de nous qualifier dans le top 3, donc ce n’est pas aussi simple que par le passé. Red Bull n’a que Max performant pour le moment. Lando et Oscar sont tous les deux en course, mais leurs performances en qualifications sont parfois un peu irrégulières."

"De même, Ferrari réalise parfois de meilleures ou de moins bonnes courses. Ils étaient plutôt bons en rythme à Imola, ils étaient également bons à Djeddah, mais maintenant nous sommes à Monaco, où ils ont dominé par le passé, mais peut-être que leur nouvelle voiture n’est pas aussi adaptée. Pour l’instant, nous n’en sommes pas sûrs."