Leclerc attend des avancées avec les évolutions... mais ne sait pas encore à quel point

Un nouveau plancher sera introduit ce week-end par la Scuderia Ferrari sur sa SF-25, entre autres nouveautés.

Même si Lewis Hamilton a minimisé les attentes à son égard, parlant même de résultats inhabituels qui pourraient en ressortir, Charles Leclerc se veut lui un peu plus optimiste.

"Le feeling est comme chaque week-end, on a une évolution donc c’est un peu plus positif et on espère réduire l’écart avec ceux de devant. Mais on va se concentrer sur le fait de maximiser nos performances comme chaque week-end."

"C’est un circuit que j’aime particulièrement. Je vais manquer les EL1 et je dois rattraper les tours manqués en EL2 et EL3 et je ne suis pas inquiet. C’est un circuit que j’aime et j’espère qu’on va commencer à retourner la situation."

Pressé d’en dire plus sur les nouveautés, il ajoute :

"Je ne pense pas que cela changera fondamentalement la compétitivité globale, bien entendu. Mais nous cherchons à progresser par petites étapes et, bien sûr, à comprendre dans quelle direction nous pouvons aller à l’avenir."

"Je m’attends à des avancées et cela suffit déjà à me donner le sourire. Sera-ce suffisant pour réduire l’écart avec McLaren ? Probablement pas, car pour l’instant, McLaren et Red Bull sont trop loin devant."

"Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, Mercedes a beaucoup plus de hauts et de bas, il est donc un peu plus difficile de les juger. Mais je pense que ce sera un pas dans la bonne direction. Dans quelle mesure, je ne sais pas. Nous verrons demain !"

Il faudra cependant attendre Silverstone pour régler les problèmes de train arrière.

"Je ne sais pas d’où ça vient, car on parle beaucoup de ce problème. Il y en a, on essaie de les régler, les virages lents sont une faiblesse. Mais je ne pense pas qu’il y ait une faiblesse particulière à basse vitesse donc on verra mieux ce week-end."

Leclerc a enfin eu un mot sur l’ambiance au sein de l’équipe, polluée par la presse italienne et la situation de son patron, Frédéric Vasseur, toujours victime de rumeurs avec une éviction possible en fin de saison.

"Il y a beaucoup de négativité, mais notre travail est de faire abstraction de ce bruit extérieur et de nous concentrer sur ce qu’il y a autour. Je suis très positif, je suis heureux et nous amenons de nouvelles pièces ce week-end, donc j’espère voir des progrès pour défier les autres équipes."