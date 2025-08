Tsunoda est ’optimiste’ : il se rapproche grâce à des évolutions ’impressionnantes’

Yuki Tsunoda se dit encouragé par ses récentes performances, notamment après avoir réduit l’écart en qualifications avec son coéquipier Max Verstappen chez Red Bull. Lors du Grand Prix de Hongrie, Tsunoda a été éliminé dès la Q1.

Mais sa performance s’est révélée très proche de celle de Verstappen : à seulement 0"163 du temps de son équipier lors de la première partie de qualification. Ce résultat s’inscrit dans la lignée de ceux observés à Spa, où l’écart s’était réduit grâce au nouveau package installé en cours de week-end sous les ordres de Laurent Mekies.

Selon Tsunoda, la progression est en grande partie liée à l’introduction du nouveau plancher de la voiture, qui lui a permis de retrouver du rythme immédiatement.

"Depuis le début de la saison, je peux déjà être assez optimiste. Nous avons progressé, surtout depuis les améliorations apportées à Spa. L’écart avec Max se resserre, même si cela ne se voit pas, sur le papier je ne suis qu’à un dixième. Je ne sais pas combien d’autres pilotes pouvaient s’en approcher autant" se félicite le Japonais.

"Lundi à l’usine, j’ai enchaîné plusieurs séances dans le simulateur pour analyser nos erreurs et travailler dur pendant la trêve estivale. Il ne faut surtout pas commencer la deuxième partie de saison sur la même dynamique que celle-ci. C’est frustrant, mais restons positifs et revenons plus forts."

Après son élimination dès la première phase de qualifications, Tsunoda a choisi de prendre le départ depuis la voie des stands. Dans une course où les dépassements étaient quasi impossibles, il a dû se contenter d’une 17e place, pénalisé notamment par des dégâts.

Selon ses mécaniciens, une des dérives s’est cassée en milieu de course, faisant perdre de l’adhérence au pilote japonais et compromettant toute stratégie avantageuse.

Tsunoda voit malgré tout du positif dans son évolution et l’écart qui se réduit avec Verstappen. Il estime que ces progrès seront un atout précieux pendant la pause estivale de la Formule 1 : "Même si on n’a pas de temps pour se reposer, je reste conscient que lors de la dernière course comme sur la première moitié de saison, nous manquions clairement de rythme."

"L’écart entre les équipes est extrêmement réduit. Mais le package que Red Bull a apporté est impressionnant. Tout ce qu’ils ont réalisé avant l’été est remarquable. J’espère que nous pourrons continuer sur cette lancée après la pause. "