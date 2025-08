Norris révèle qu’il a gagné en Hongrie en n’étant pas ’à 100 %’

Lando Norris a révélé qu’il a connu une fin de course compliquée au Grand Prix de Hongrie, alors qu’il était sous la pression d’Oscar Piastri. Les deux pilotes McLaren F1 n’étaient pas sur la même stratégie, et Norris explique ce qu’il a dû faire pour rester en tête.

Celui qui a connu de nombreuses difficultés en début de saison pour réussir à trouver la limite de sa monoplace semble y être parvenu, puisqu’il explique comment il a été rapide sans pour autant commettre d’erreur.

"Les derniers tours ont été parmi les plus difficiles, car Oscar poussait à fond avec des pneus bien meilleurs que les miens" a déclaré Norris à Sky Sports F1. "J’essayais de ne pas faire d’erreur, et quand les pneus sont dans cet état à la fin d’un relais, il est très facile de bloquer les roues dans le virage 1 ou le virage 2, et de bloquer les roues dans la chicane."

"Et j’avais l’impression qu’il était très facile de faire une erreur. Conduire à 100 % était trop difficile, je sous-virais et je faisais des erreurs. Si je conduis à 98 %, je suis en dessous de la limite et je ne tire rien de la voiture, donc il y avait comme une limite à 99 %."

"C’était tellement difficile d’être à fond, mais je devais l’être aussi longtemps que possible, et j’ai eu l’impression d’avoir été à fond pendant une bonne partie de ce deuxième relais, mais je ne m’attendais pas à ce que ça marche. J’étais loin derrière quand nous avons décidé de faire un seul arrêt."

"J’ai attaqué comme un fou pour essayer de dépasser George, mais je n’ai pas réussi, donc je n’étais pas vraiment prêt pour un seul arrêt, mais la fin du premier relais était géniale. Le rythme était très bon et j’ai parfaitement géré les pneus pendant le deuxième relais, ma force dans la gestion des pneus m’a beaucoup aidé."

Le Britannique pense avoir encore de la marge pour faire mieux en deuxième partie de saison, et il se prépare à une lutte intense avec Piastri : "J’ai confiance en moi et je me sens bien. Je ne manque de rien, je ne pense pas en avoir besoin, et j’ai l’impression de tirer le meilleur parti de la voiture, mais est-ce que ça pourrait être mieux ? Oui."

"Je pense qu’il y a encore des choses à améliorer, oui, mon départ et mon premier tour n’étaient pas très bons en Hongrie, mais certains de mes premiers tours ont été bons, et mes départs ont été corrects. Il y a donc des opportunités. Je ne me facilite pas la vie, je dois juste la rendre un peu plus facile qu’elle ne l’est actuellement."

"Je vais profiter de la pause, prendre du recul, puis passer du temps avec mon équipe pour essayer de travailler sur certaines choses, m’améliorer et voir ce que je peux faire de mieux. Mais nous acceptons tous les deux que l’un de nous deux va gagner chaque manche, et que cela va continuer ainsi jusqu’à la fin de l’année."