Russell : ’Il n’y a pas de raison’ que Mercedes F1 soit en difficulté

George Russell déplore les difficultés en performance de Mercedes F1 à Monaco, et est encore plus frustré que la mécanique s’en soit mêlée quand il a enfin commencé à se sentir à l’aise, lors de la séance qualificative.

"C’est vraiment dommage parce que nous nous sommes un peu égarés pendant le week-end à Monaco, mais nous sommes revenus à des réglages connus en Q1 et nous étions de nouveau dans les quatre premiers, ce qui est toujours le cas le samedi après-midi cette année, donc c’est vraiment dommage" a expliqué le Britannique.

Mercedes a inscrit six points en deux Grands Prix et a perdu toute son avance sur Red Bull et Ferrari. Russell espère que les choses vont s’améliorer et il n’imagine pas que la directive technique sur la flexibilité des ailerons avant fasse la différence : "Il est évident que ces deux courses n’ont pas été très bonnes."

"Nous avons été dans les cinq premiers à chaque séance jusqu’à Imola, donc nous espérons retrouver notre forme habituelle et avoir un week-end propre. Avec les changements apportés à l’aileron avant, toutes les équipes vont devoir réapprendre un peu, mais je ne m’attends pas à ce que cela bouleverse trop le classement."

S’il s’inquiète quelque peu de la chaleur de l’Espagne, Russell est toutefois convaincu que Mercedes reviendra au niveau qu’est le sien ce week-end, et qu’il visera de nouveau le top 5 : "Il n’y a aucune raison pour que ça ne soit pas le cas."

"Comme je l’ai dit, jusqu’à Imola, nous avons été dans le top 5 à chaque qualification et course. Imola a été une mauvaise course et à Monaco, des choses étaient légèrement hors de notre contrôle, donc je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas de nouveau dans la lutte pour le top 5."

"J’espère que nous nous battrons pour le podium, mais nous savons que notre rythme de course, en particulier dans les courses chaudes, est un cran en dessous de celui de McLaren, et ce week-end sera très chaud."

"La seule différence est qu’ici, nous utilisons les pneus les plus durs, alors qu’à Imola et à Jeddah, où nous avons eu le plus de mal cette saison, c’était avec les pneus les plus tendres, donc c’est un petit changement."

Andrea Kimi Antonelli a aussi eu des difficultés lors des derniers week-ends, et il se félicite de voir les pneus les plus tendres ne pas faire partie de la sélection de gommes proposées par Pirelli ce week-end.

"La première partie de la saison est passée très vite - c’est génial de penser que nous sommes déjà à la neuvième manche, donc le temps est passé très vite" a déclaré Antonelli. "Il y a eu beaucoup de hauts, mais aussi beaucoup de bas. Il s’agit maintenant d’essayer de trouver la régularité et de tout mettre bout à bout."

"Je pense que les deux derniers week-ends n’ont pas été les meilleurs pour moi, notamment en raison des difficultés rencontrées avec la nouvelle gomme C6, mais ce week-end, nous revenons à des gommes plus habituelles et nous espérons retrouver le bon rythme que nous avions avant Imola."